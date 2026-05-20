Est-ce que les Spurs peuvent remporter le Game 2 à OKC ? Si oui, comment ?

Après un Game 1 d’une intensité folle, une question se pose déjà : est-ce que les Spurs ont vraiment une chance de repartir d’Oklahoma City à 2-0 ? San Antonio a une belle marge de progression et ça, c’est déjà encourageant ! Voici les 5 points essentiels à suivre dans ce Game 2 côté Spurs.

Premièrement, remettons les choses dans leur contexte : les Spurs viennent de débarquer à Oklahoma City, ont mené quasiment tout le match, ont survécu à un double overtime complètement malade et ont repris l’avantage du terrain. Pas mal pour une équipe que certains annonçaient encore « trop jeune » il y a quelques semaines.

Alors oui, Wemby ne terminera pas à 40 points et 20 rebonds tous les soirs (quoi que), oui le Thunder n’a pas joué son meilleur basket… mais les Spurs ont de quoi être optimistes également !

. @TeamLou23 says Spurs’ lack of experience showed, but they covered it up in Game 1 🗣️

« Harper, 8/20 from the field but still was impactful. Castle, 11 turnovers but still was impactful… San Antonio has a lot of mistakes to patch up. »@MichelleDBeadle | @boogiecousins pic.twitter.com/TTtjuLnUd6

— Run It Back (@RunItBackFDTV) May 19, 2026

« Pour San Antonio, il y a des erreurs à corriger pour leur permettre de ne même pas avoir besoin de jouer une double prolongation contre OKC »

L’adresse à 3 points

C’est probablement la stat la plus encourageante pour les Texans. Ils ont remporté le Game 1 en shootant à seulement 30% à trois points, ce qui est déjà une anomalie en soi dans le basket moderne. Et surtout, plusieurs cadres ont complètement dévissé : Devin Vassell termine à 3/9, Julian Champagnie à 3/11, Dylan Harper à 1/7 et Stephon Castle à 1/6, alors qu’ils tournent tous autour des 40% habituellement.

Autrement dit, San Antonio a gagné un match de Playoffs, à l’extérieur, en étant globalement maladroit derrière l’arc. Forcément, si ça se rééquilibre un minimum au Game 2, ça peut vite devenir très compliqué pour OKC.

De’Aaron Fox de retour ?

L’absence du meneur habituel, De’Aaron Fox, a énormément pesé dans la gestion des possessions offensives. Stephon Castle finit avec 11 ballons perdus, malgré ses 11 passes et son activité. Dans les moments où le Thunder met une grosse pression, on sent que les Spurs manquent d’un vrai meneur capable de calmer le jeu, organiser et sécuriser certaines possessions.

Mais la bonne nouvelle c’est que D-Fox pourrait être de retour ce soir. Mitch Johnson a en effet annoncé qu’il serait en « game-time decision » pour ce Game 2, ce qui est une bonne évolution vers un potentiel retour même si rien n’est encore joué. Et si vous ajoutez Fox à cette dynamique texane… attention aux dégats !

Johnson: De’Aaron Fox (ankle) a game-time decision for Wednesday.

(via @tom_orsborn)

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 19, 2026

La bataille du rebond

Les Spurs ont su s’imposer au rebond dans le Game 1, notamment grâce à Wemby et ses 24 rebonds, limitant ainsi OKC dans sa capacité à partir en transition. L’agressivité et la bataille du rebond seront peut-être même les points essentiels à surveiller dans ce Game 2. Car les seuls moments où San Antonio a baissé un peu la garde au rebond dans le Game 1 ont coïncidé avec les runs d’OKC et les rares fois où ils sont passés devant.

En revanche, si les Spurs appuient sur ce point et accentuent leur domination sous le cercle, le Thunder pourrait bien ne pas avoir de solution face à cela !

La bataille tactique

Il faut aussi parler du scoring d’OKC. Shai n’a pas brillé, Jalen Williams revient à peine de blessure et Chet Holmgren s’est fait manger par Victor. C’est donc Alex Caruso qui a dû sortir le match de sa vie en attaque pour maintenir son équipe à flot. Tout ça forcé par la bonne tactique de Mitch Johnson en ayant choisi son poison : laisser Caruso ouvert plutôt que le double MVP en titre, un mec de 2m20 ou J-Dub. Sauf que tout divin qu’il est, le chauve le plus chaud de l’Oklahoma ne sortira pas un match à 30 points tous les soirs. Ce qui peut conforter les Spurs dans leur plan de jeu défensif.

Le problème, c’est qu’OKC est probablement l’équipe la plus profonde de NBA. Si Caruso refroidit un peu, Lu Dort peut prendre feu. Sinon ce sera Cason Wallace, ou Ajay Mitchell, ou Aaron Wiggins, ou probablement un random supporter du premier rang… bref, vous l’avez compris, c’est ça qui rend le Thunder infernal : tu peux réussir ton plan défensif principal… et quand même te faire punir par n’importe quel mec du roster.

L’adresse des joueurs du Thunder, la capacité de leur leader à scorer et l’ajustement tactique de Mitch Johnson seront donc à surveiller !

Coach Mitch Johnson was not pleased with his team after the offensive rebound led to a Thunder 3-pointer. pic.twitter.com/L0h4Hv6Qlk

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 19, 2026

Suivre le rythme et éviter les turnovers

Ça peut paraître banal dit comme ça mais toute la série tourne autour de ça. Le Thunder adore transformer les matchs en bataille de sprint saupoudrée d’interceptions et d’asphyxie de l’adversaire. Ils veulent courir, voler des ballons, provoquer des erreurs et t’étouffer mentalement pendant 48 minutes. Et sur le Game 1, malgré la victoire, les Spurs ont quand même perdu 21 ballons contre 14 pour OKC. Résultat : 28 points faciles laissés au Thunder, dont 16 en contre-attaque.

Et pour peu que Wemby soit un peu plus « humain » sur ce Game 2, alors la tâche pourrait se compliquer pour les Éperons. Il faudra donc redoubler de vigilance sur ces fameux turnovers et courir toujours aussi vite. La vraie question maintenant, c’est : peuvent-ils tenir cette intensité deux matchs de suite à Oklahoma City ?

« That was the hardest game I ever played in my life! »

— Stephon Castle after Game 1

(via @NBA)

pic.twitter.com/ylEVNKyZW7

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 19, 2026

En somme, si les Spurs limitent un peu mieux les pertes de balle, gardent cette agressivité au rebond et retrouvent juste une adresse correcte à trois points… alors oui, ils peuvent totalement repartir du Paycom Center avec un énorme 2-0. Et dans ce cas-là, toute le monde commencera à regarder cette série très différemment.