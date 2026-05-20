Knicks – Cavs, Game 1 : oh le méga choke ! Apéro TrashTalk

Les Knicks ont tabassé le moral de tout l’Ohio, ou les Cavs ont fait le plus gros caca culotte de ces dernières années : voyez ça comme vous voulez… en tout cas, ça se débrief ! Alex et Bastien sont sur le canap’ pour analyser tant bien que mal ce choke historique de Cleveland ! À table !

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Jalen Brunson en sauveur, James Harden encore cité dans un énorme choke… sortez les pop-corns, les cordes, les couverts, ce que vous voulez mais faut qu’on en parle !