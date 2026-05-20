Alors que Victor Wembanyama a illuminé la planète basket lors du Game 1 entre le Thunder et les Spurs, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas su assumer son statut de double MVP de la NBA. Réaction attendue ce soir !

Cette image a fait le tour des réseaux sociaux.

Victor Wembanyama qui voit SGA recevoir son trophée de MVP.

Le moment précis où le monstre s’est réveillé.pic.twitter.com/XAhSiDaykB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2026

On sait ce qu’il s’est passé derrière : match all-time de la part de l’Alien (41 points – 24 rebonds) pendant que Shai a connu une soirée bien compliquée, terminant à 7/23 au tir et 4 pertes de balle. Malgré 24 points et 12 passes au final, Gilgeous-Alexander a lui-même avoué qu’il était passé un peu à côté.

« Je dois faire mieux, surtout face à une équipe de ce calibre. C’est dommage de ne pas avoir réussi à donner le meilleur de moi-même ce soir, mais c’est comme ça. Parfois, on est au meilleur de sa forme, parfois non. Il faut savoir encaisser les coups, ne pas se décourager et rester fidèle à soi-même. »

Tout ça nous amène au Game 2 de ce soir, qui ressemble déjà à un match couperet pour le Thunder après la défaite initiale face aux Spurs. Et quand une équipe est dos au mur, son MVP a la responsabilité de montrer la voie.

Bonne nouvelle pour les fans du Thunder : Shai Gilgeous-Alexander est plutôt du genre à répondre présent quand OKC en a le plus besoin. Voici ses stats en sortie de défaite lors des Playoffs de l’an passé :

Game 2 vs Nuggets : 34 points, 8 passes à 11/13 au tir et 11/11 aux LF (victoire)

34 points, 8 passes à 11/13 au tir et 11/11 aux LF (victoire) Game 4 vs Nuggets : 25 points, 6 rebonds, 6 passes à 8/19 au tir et 9/12 aux LF (victoire)

25 points, 6 rebonds, 6 passes à 8/19 au tir et 9/12 aux LF (victoire) Game 7 vs Nuggets : 35 points, 4 passes à 12/19 au tir et 8/9 aux LF (victoire)

35 points, 4 passes à 12/19 au tir et 8/9 aux LF (victoire) Game 4 vs Wolves : 40 points, 9 rebonds, 10 passes à 13/30 au tir et 12/14 aux LF (victoire)

40 points, 9 rebonds, 10 passes à 13/30 au tir et 12/14 aux LF (victoire) Game 2 vs Pacers : 34 points, 5 rebonds, 8 passes à 11/21 au tir et 11/12 aux LF (victoire)

34 points, 5 rebonds, 8 passes à 11/21 au tir et 11/12 aux LF (victoire) Game 4 vs Pacers : 35 points à 12/24 au tir et 10/10 aux LF (victoire)

35 points à 12/24 au tir et 10/10 aux LF (victoire) Game 7 vs Pacers : 29 points, 5 rebonds, 12 passes à 8/27 au tir et 11/12 aux LF (victoire)

Il sera particulièrement intéressant de voir comment le staff de Mark Daigneault tentera de faciliter la vie de SGA, et quels seront les ajustements pour maximiser la production de l’arrière canadien.

Au Game 1, Shai a dû faire face à plusieurs prises à deux des Spurs, comme c’était le cas dans la série précédente face aux Lakers. Cela a ouvert des opportunités au playmaking mais dans le même temps, SGA n’a jamais vraiment réussi à trouver son propre rythme offensif face à Stephon Castle, Carter Bryant et Cie.

Le paramètre « Wembanyama » a évidemment aussi perturbé Gilgeous-Alexander, qui a souvent préféré décaler ses coéquipiers quand il a passé l’épaule, plutôt que d’aller se confronter à Victor. SGA est normalement inarrêtable pour aller chercher ses points dans ou autour de la raquette. Mais face aux Spurs, il n’a pas pu peser de la même manière, il n’a pas réussi à mettre la pression qu’il exerce habituellement sur la défense adverse, en concluant au cercle ou en provoquant des lancers-francs. Il y a non seulement eu de la maladresse mais aussi de l’hésitation. Et c’est donc son impact global en attaque qui a été réduit.

« Avec Shai, nous avons déjà tout vu, y compris ça (la stratégie défensive des Spurs vs SGA, ndlr.) Mais nous devons avoir plus de possessions qui nous permettent de lui donner des espaces, de lui donner des positions avantageuses. » – Mark Daigneault, coach d’OKC

Shai Gilgeous-Alexander a un statut à faire respecter. Une agressivité à retrouver. Il doit lancer sa série dès ce soir, et montrer qu’aucune défense – même avec Victor Wembanyama – ne peut limiter son impact pendant deux matchs consécutifs.

Gros carton en vue ? En tout cas, la saison du Thunder en dépend.

THAT’S TWO FOR 2 ⚡

Shai Gilgeous-Alexander is the back-to-back Most Valuable Player in the NBA 🏆 pic.twitter.com/cZauiNoTR5

— ESPN (@espn) May 17, 2026