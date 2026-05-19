Les leaders du Thunder se sont faits manger par ceux des Spurs ! Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren ont vécu des soirées très compliquées lors de ce Game 1 et devront faire mieux sur la suite de la série !

La nuit de NBA a commencé avec la remise du trophée de MVP de Shai Gilgeous-Alexander et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne l’a pas forcément honoré. Le Canadien et son lieutenant Chet Holmgren sont les raisons principales de la défaite du Thunder face aux Spurs (si l’on oublie la performance de Victor Wembanyama en face).

Shai Gilgeous-Alexander receives the Michael Jordan Trophy for being named the 2025-26 @Kia NBA Most Valuable Player!

Congrats, SHAI 🏆🏆 pic.twitter.com/VijxqnubQG

— NBA (@NBA) May 19, 2026

SGA n’a pas fait que des mauvaises choses avec notamment un shoot énorme pour amener les deux équipes en prolongation et globalement une seconde mi-temps « satisfaisante » (18 points et 4 passes décisives à 5/14 au tir). Mais ses 4 points sur la première et surtout ses 2 petites unités en double-prolongation ont été un gros problème pour OKC.

Maladroit (7/23 au tir et 4 pertes de balles), il n’a pas été parmi les meilleurs joueurs sur le terrain et a terminé avec une ligne statistique pas à sa hauteur : 24 points en 51 minutes, 3 rebonds, 12 passes décisives et 5 interceptions avec un moyen 2/7 à 3-points.

Une défaite au Game 1 en Playoffs, le Thunder a déjà connu :

– vs Nuggets (demi de conf’ 2025) : victoire 4-3

– vs Pacers (Finales NBA 2025) : victoire 4-3

Mais une défaite au Game 1 en Playoffs avec un Alien en face, ça OKC n’a jamais connu. pic.twitter.com/gmelKs488D

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Après une série entière pas forcément maîtrisée face aux Lakers, des premières questions commencent à se poser. Surtout lorsqu’il doit être opposé à des défenseurs aussi féroces que Stephon Castle et Carter Bryant. Deux hommes que Victor Wembanyama n’a pas tardé à féliciter en conférence de presse :

« Ils était supers. C’est un travail d’équipe. Tout le monde était connecté aujourd’hui. On doit continuer comme ça. Mais il y aura des ajustements des deux côtés. »

Shai Gilgeous-Alexander ne s’est lui pas cherché d’excuses :

« Je dois faire mieux, surtout face à une équipe de ce calibre. C’est dommage de ne pas avoir réussi à donner le meilleur de moi-même ce soir, mais c’est comme ça. Parfois, on est au meilleur de sa forme, parfois non. Il faut savoir encaisser les coups, ne pas se décourager et rester fidèle à soi-même. »

Ça n’a pas été mieux pour Chet Holmgren. Celui qui est constamment comparé à Wemby depuis le début de sa carrière s’est fait complètement mangé. L’Alien a sorti une performance exceptionnelle pendant que lui s’est caché et a même été visé en défense. 8 points (dont 5 dans le seul deuxième quart-temps), 8 rebonds et 2 contres à 2/7 au tir. Pas assez agressif des deux côtés du parquets et ce pendant 40 minutes.

Chet Holmgren sur le Game 1 :

8 points, 8 rebonds, 2 contres.

Mais surtout 7 tirs tentés en 42 minutes.

C’est pas assez, du tout.

Impact défensif par séquence, impact offensif proche du néant sur ce G1.

9 joueurs ont pris + de tirs que lui sur ce match. OKC doit s’ajuster. pic.twitter.com/eh2Y1dE6SQ

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Si SGA semble trop fort pour ne jamais trouver de solution, le sosie d’Abraham Lincoln va devoir trouver un moyen de peser face à Victor Wembanyama et cette mission ne s’annonce pas simple. Sur les 50 premiers tirs pris par des joueurs du Thunder avec l’Alien sur le parquet, ils n’en ont marqué que 16. Une terreur défensive qui n’a pas d’égal.

Alex Caruso a sorti une performance géniale pour permettre à OKC d’y croire, mais pour la suite, ils ne pourront pas rivaliser sans des meilleurs visages des leaders !