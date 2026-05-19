Victor Wembanyama a signé une performance légendaire dans le Game 1 de ses premières Finales de Conférence : 41 points, 24 rebonds… il devient tout simplement le plus jeune joueur de l’histoire des Playoffs à sortir un match à 40 points et 20 rebonds ! Retour sur une performance à inscrire dans les livres d’histoire !

Victor Wembanyama devient donc le plus jeune joueur de l’histoire des Playoffs à poser un match à 40 points et 20 rebonds.

Pour son PREMIER RUN.

Pour son 1ER MATCH DE FINALE DE CONF.

Face au CHAMPION EN TITRE. pic.twitter.com/tDfCJJHraA

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Les Spurs se déplaçaient à Oklahoma City cette nuit pour le premier match des Finales de Conférence Ouest, pour affronter un Thunder champion en titre, invaincu dans ces Playoffs… et pourtant, ils l’ont fait ! Et avec la manière en plus : San Antonio l’emporte 122-115 après une double prolongation et envoie un message très fort à la planète basket… ils sont là pour tout casser !

Le résumé complet du match

Et dans ce spectacle absolument époustouflant, un homme s’est détaché du lot, un Alien de 2m25, toujours lui… et pour ceux qui pensaient en avoir assez, il est venu prouver (encore) que les records sont fait pour être battus, que l’histoire est faite pour être écrite et que le ciel n’est même plus sa limite puisqu’il vit déjà sur une autre planète… on parle évidemment de Victor Wembanyama. Le Français a sorti une performance XXXL dans ce Game 1 d’anthologie en alignant 41 points, 24 rebonds et 3 contres… en 49 minutes de jeu ! 49 !!!

Il a régalé de talent et de classe. Alternant entre les posters sanglants, les actions défensives clutch ou les shoots de grand malade, il a tout simplement montré que c’était peut-être lui finalement le meilleur joueur du monde !

Les moments clés de son match

Mais revenons sur du concret, sur les actions qui ont construit cette performance MONSTRUEUSE et qui sont, objectivement, toutes plus belles et impressionnantes les unes que les autres.

Tout commence en première mi-temps, où Wemby enregistre un double-double en seulement 13 minutes et nous offre un premier cadeau : un poster bon à être affiché au Louvre tant sa poésie et sa beauté emporte tout !

La photo de MALADE 👽

Si jamais @MuseeLouvre

(📸 : @spurs) pic.twitter.com/UOhpANh2tj

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Victor termine avec 14 points et 10 rebonds à la pause tout en restant discret et efficace.

Il faut alors avancer jusqu’à la fin du match pour voir l’histoire s’écrire et la magie opérer. Premier moment de grâce : alors que les deux équipes sont à égalités, l’Alien récupère la balle avec 15 secondes à jouer et envoie un shoot sur Jalen Williams après un travail chirurgical au poste et un sang-froid incroyable. Seul le talent de SGA l’empêchera de célébrer ce panier comme un game-winner puisque le patron du Thunder égalisera 5 secondes plus tard !

L’ALIEN EST CLUTCH 👽pic.twitter.com/ph66X2HkxO

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Mais cette action est la première pierre d’une série de moments où la seule réaction qu’il vous reste est une bouche ouverte et les mains sur la tête.

Deuxième action complètement folle : alors que la prolongation touche à sa fin, que le Thunder mène de 3 points à 30 secondes du terme grâce à un run de 7-0 et qu’on se dit alors que l’expérience aura eu raison de ces jeunes éperons… notre Victor national décide de se la jouer Stephen Curry 2016 en se stoppant au niveau du logo, en se levant et en envoyant un morceau de shoot du parking absolument dément pour ramener son équipe à égalité et aller chercher la double prolongation.

« They do have a timeout, they decide not to us it, WEMBY, WAY DOWNTOWN, BANG, BANG ! »pic.twitter.com/UO4TzrhI2F

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Au bout de l’effort, Wemby a été trop fort jusuqu’au bout et a pris ses responsabilités. Il a montré à tous ceux qui doutaient encore, qu’il était là pour aller au bout et qu’il en était 1000% légitime.

Encore des records… et pas n’importe lesquels !

Dans son chantier , Victor a rejoint Wilt Chamberlain comme les deux seuls joueurs à avoir inscrit plus de 40 points et pris plus de 20 rebonds pour leurs débuts en Finales de Conférence. Il rejoint également David Robinson en étant les deux seuls joueurs de l’histoire des Spurs à avoir enregistré plus de 40 points et plus de 20 rebonds dans un match de Playoffs. Et enfin, il rentre dans un club ultra fermé en devant seulement le cinquième joueur de ces 30 dernières années à réaliser un match à plus de 40 points et plus de 20 rebonds en Playoffs… tout simplement !

Les joueurs NBA qui ont réalisé un match de Playoffs en 40 points – 20 points au cours des 30 dernières années :

🔸 David Robinson

🔸 Shaquille O’Neal

🔸 Giannis Antetokounmpo

🔸 Nikola Jokic

🔸 VICTOR WEMBANYAMA (41-24) pic.twitter.com/DFFt5miVvv

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En résumé, Wemby redéfinit les limites du possible et, à seulement 22 ans, est entrain de réaliser quelque chose dont nous réalisons encore à peine l’impact.

Interrogé en conférence de presse d’après match, il s’est pourtant détendu comme à son habitude (même si fatigué) et n’a caché ni ses ambitions ni sa motivation après avoir vu SGA recevoir le trophée de MVP sous ses yeux :

« J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, et je veux remporter ce trophée (MVP) plusieurs fois dans ma carrière. »

Victor Wembanyama, son coach a d’ailleurs confirmé que la remise de trophée à SGA avant le match l’avait surmotivé. pic.twitter.com/Gn0w3AXHsB

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Journaliste : « Voir SGA recevoir le MVP alors que vous étiez finaliste, est-ce que c’était dans un coin de votre tête ce soir, est-ce que c’était personnel pour vous ?

Wembanyama : « Oui absolument. Je confirme tout ce que vous avez dit. »

😤😤 pic.twitter.com/S700iaGZKt

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Les highlights de son match INOUBLIABLE

En guise de petit cadeau du matin, voici les highlights de la perf’ GOATESQUE de Wemby :

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du match stratosphérique de Victor Wembanyama face au Thunder (41 points, 24 rebonds au Game 1).

🍿🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/MoDnesLAPk

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