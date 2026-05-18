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NBA Playoffs 2026 : Knicks – Cavs, la preview !

Le 18 mai 2026 à 13:57 par Jules Bousquet

Nous y sommes, Cavs et Knicks s’affrontent en finale de conférence pour une série qui s’annonce bien excitante mine de rien ! Donovan Mitchell va connaître sa première finale de conférence et retour au point de départ pour les Knicks qui s’étaient arrêtés à ce stade la saison dernière. Alors, James Harden retournera-t-il en Finales NBA ? La grande première de Brunson ? Sortez les pop-corn !

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Tags : Cavs, New York Knicks, Preview NBA
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