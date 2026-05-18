Donovan Mitchell, un leader qui mérite ses fleurs

Auteur de 26 points et 8 passes décisives cette nuit dans le Game 7 face aux Pistons, Donovan Mitchell a porté les Cavs vers leurs premières Finales de Conférence post-LeBron James. Un parcours tumultueux, souvent excitant, parfois décevant, mais dont le leadership a été salué par son coach en sortie de qualification. Et si c’était lui le prince promis ?

« C’est la ville de Donovan Mitchell maintenant. »

Voilà ce que déclarait Jaylon Tyson le 29 janvier dernier après que les Cavs aient terrassé les Lakers d’un certain LeBron James. Cela fait 8 ans que le King a quitté ses terres de l’Ohio pour le soleil californien, condamnant Cleveland à la longue recherche de celui qui remettrait le Wine & Gold à la mode. Et bien après leur première qualification en Finale de Conférence depuis 2018, les Cavaliers l’ont peut-être trouvé !

⭐️ GAME 7 DONOVAN MITCHELL ⭐️

26 points

7 rebonds

8 passes

Magistral du début à la fin.

Travail de franchise player.

Personne pouvait l’arrêter.

Il a mené son équipe à la win, en patron ! pic.twitter.com/5L3WYNERYO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Donovan Mitchell a été au rendez-vous cette nuit pour envoyer les siens au prochain tour face au leader de l’Est. 26 points, 8 passes et aucune perte de balle qui viennent mettre un coup de polish à un run de Playoffs pourtant bien en dents de scie de Spida. Mais les grands joueurs se donnent rendez-vous dans les grands soirs, et c’est exactement ce qu’a fait le numéro 45 dans ce Game 7 !

Derrière cette performance, se cache quatre années d’un projet chahuté par les contre-performances et les blessures, mais s’il y a bien un truc sur lequel la Cavs Nation n’a jamais douté, c’est le leadership de son franchise player. Jamais avare de remises en question, maintenant que les Cavaliers ont brisé leur plafond de verre, il est l’heure de récolter les fleurs, magnifiquement distribuées par Kenny Atkinson cette nuit :

« On s’est tournés vers toi, pour ton leadership, ton attitude positive quand les choses n’allaient pas bien. Ce soir, tu mérites toutes les louanges. »

L’hommage de Kenny Atkinson à Donovan Mitchell, dans le vestiaire des Cavs après le Game 7 :

« On s’est tournés vers toi, pour ton leadership, ton attitude positive quand les choses n’allaient pas bien. Ce soir, tu mérites toutes les louanges. »

🗣️🗣️pic.twitter.com/EbWcqGDOEH

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Donovan Mitchell et les Cavs se tiennent désormais face à un défi personnel pour les deux entités. Première Finale de Conférence en carrière pour Spida, face à la Big Apple qui l’a vu naître. Première Finale de Conférence post-LeBron pour Cleveland et contre des Knicks qui avaient traumatisé le début de ce projet en 2023.

Les chemins de l’individuel et du collectif se croisent et l’histoire à écrire peut être magnifique, mais reste-t-il encore assez d’encre dans la plume des Wine & Gold ? Début de réponse dans la nuit de mardi à mercredi pour le Game 1 !