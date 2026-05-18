Les Pistons et la « malédiction » du meilleur bilan à l’Est

Premiers de l’Est en saison régulière après avoir remporté 60 matchs, les Pistons sont tombés en demi-finale de conférence contre les Cavaliers. Pour la dixième fois depuis 2015, l’équipe au meilleur bilan à l’Est n’arrive pas à atteindre les Finales NBA. Vous avez dit malédiction ?

Être numéro 1 en saison régulière n’est pas gage de succès en Playoffs. En voici une nouvelle preuve.

Les Pistons ont finalement montré leurs limites lors du Game 7 de cette nuit face à Cleveland, s’inclinant lourdement 125-94 à la maison. Une fin brutale pour Detroit, qui perpétue ainsi la « curse » des têtes de série #1.

Mais… y’a un curse en fait pour le numéro 1 de la Conférence Est ?!

2015 – Hawks 1er > pas de finale NBA

2017 – Celtics 1er > pareil

2018 – Raptors 1er > pareil

2019 – Bucks 1er > pareil

2020 – Bucks 1er > pareil

2021 – Sixers 1er > pareil

2022 – Heat 1er > pareil

2023 – Bucks… pic.twitter.com/qAzli1psW6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

Dans une Conférence Est hyper ouverte cette saison, Detroit ne faisait pas forcément figure de favori malgré son statut de meilleur bilan en régulière. On parle d’une équipe jeune, qui manque de soutien offensif derrière Cade Cunningham, et dont les limites au niveau du spacing sont réelles.

On rappelle aussi que les deux équipes considérées comme favorites en début de saison sont celles qui se retrouvent aujourd’hui en Finales de Conférence : New York et Cleveland.

J.B. Bickerstaff : « Ce n’est pas une déception »

Plutôt que de se focaliser sur la performance ratée du Game 7, le coach des Pistons J.B. Bickerstaff a préféré souligner les progrès réalisés par son équipe cette saison, rendant hommage à l’état d’esprit de ses gars.

🎙️ J.B Bickerstaff a rendu hommage à son équipe après l’élimination des Pistons :

« Je ne suis pas déçu par mes gars. Ils ont tout donné. Cette équipe est incroyable : leur volonté de progresser, leur courage, les sacrifices qu’ils ont faits. Je suis très reconnaissant d’avoir pu… pic.twitter.com/1sVKUaC4XB

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Pas une déception, mais une étape dans l’apprentissage d’une jeune équipe qui revient de très, très loin. Pour rappel, au moment de l’arrivée de Bickerstaff à Detroit en 2024, les Pistons restaient sur une saison à seulement 14 victoires et durant laquelle ils avaient perdu… 28 matchs de suite (record NBA).

L’an passé, Detroit a terminé avec 44 succès au compteur avant de sortir avec les honneurs au premier tour des Playoffs (face aux Knicks). Cette année : meilleur bilan de l’Est, une série de Playoffs gagnée après avoir été mené 3-1, et une grosse bataille en sept matchs en demi de conférence.

🎙️ Cade Cunningham après l’élimination des Pistons :

« On a fait une belle saison. On a beaucoup grandi. Mais forcément, on est déçus. […] On avait une belle occasion d’aller plus loin et de continuer à découvrir de nouvelles choses auxquelles on n’a jamais été confrontés. On a… pic.twitter.com/Ee4RgBFrpy

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Les Pistons agressifs cet été ?

Pour tenter de franchir un cap supplémentaire sur la grande scène des Playoffs, et continuer de construire sur les bases solides des deux dernières années en matière d’identité et de collectif, Detroit pourrait tenter un coup cet été.

En marge du dossier Jalen Duren qu’il faudra surveiller de près (agent libre restrictif, éligible à une extension de contrat malgré des Playoffs assez catastrophiques), le manager des Pistons Trajan Langdon devrait logiquement renifler le marché des transferts. Il faut plus de soutien offensif derrière Cunningham, plus de spacing autour de lui, afin d’être moins prévisible et donc plus dangereux.

Les Playoffs mettent toujours en lumière les points faibles d’une équipe, aux Pistons d’y remédier dès l’intersaison. Sachez que Detroit possède cinq choix de premier tour de draft en stock pour potentiellement monter un blockbuster trade. La fin des contrats de Tobias Harris et Kevin Huerter va aussi offrir de la flexibilité financière aux Pistons (45 millions de dollars libérés).