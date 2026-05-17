Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 17 mai 2026, jour de Game 7, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec un match décisif au programme entre Cleveland et Detroit ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h : Pistons (1,60) – Cavs (2,55)

Le pari du NBA Sunday

Cade Cunningham marque au moins 29 points contre Cleveland (1,94) : le meilleur joueur des Pistons montre sur ces Playoffs sa capacité à lâcher de gros cartons quand ça compte le plus. Cade tourne à 29,3 points de moyenne sur l’ensemble de la campagne, avec cinq matchs à minimum 32 points marqués (sur 13 rencontres). Certes, Cleveland arrive à le limiter à un peu moins de 26 points de moyenne sur la série, mais on peut compter sur Cunningham pour montrer son meilleur visage lors du Game 7 de ce soir. Il est le leader offensif de Detroit, l’homme qui doit porter les Pistons en Finales de Conférence.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).