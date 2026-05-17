Possédant les deux meilleurs bilans de saison régulière cette saison, le Thunder et les Spurs se retrouvent pour une Finale de Conférence Ouest aussi attendue qu’excitante. Le champion en titre – guidé par le (probable) double MVP Shai Gilgeous-Alexander – a un statut à faire respecter, tandis que Victor Wembanyama et les siens veulent absolument le faire tomber. Par ici la grosse preview !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici (à venir) !

Confrontations en saison régulière :

En lien, le résumé de chaque rencontre.

Si cette série Thunder – Spurs est hyper attendue et ressemble à un choc de titans, c’est avant tout parce que San Antonio a bousculé le champion en titre comme personne cette saison. Plus que bousculé, dominé ! Quatre victoires en cinq confrontations pour la bande de Victor Wembanyama, même si la dernière (4 février) a été engrangée contre l’équipe B d’Oklahoma City.

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Avec 24 succès sur les 25 premiers matchs de la saison, OKC était véritablement sur un nuage, destiné à chatouiller – voire dépasser – le record de 73 victoires en régulière détenu par les Warriors de 2016. Mais ça, c’était avant que le Thunder croise Wemby à Las Vegas. Après un mois d’absence, Victor est revenu de blessure pour faire tomber le champion en demi-finale de la NBA Cup. Spoiler, ce n’était pas un exploit isolé.

Dix jours plus tard, retrouvailles entre les deux équipes à San Antonio : +20 Spurs après un énorme run dans le quatrième quart-temps ! Deux jours après à Noël ? Rebelote, San Antonio a fait sa loi sur les terres d’Oklahoma City. « Les Spurs sont meilleurs que nous » concédait carrément Shai Gilgeous-Alexander après la troisième défaite de suite de son équipe. SGA et les siens ont su réagir le 13 janvier avec une victoire « à la Thunder », grâce à une perf’ de MVP de l’arrière canadien et un énorme run dans le troisième quart-temps. Suffisant pour se rassurer, mais pas pour ébranler la confiance emmagasinée par les Spurs.

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Wembanyama vs SGA, duel de MVP

Dans la nuit de dimanche à lundi, le MVP de la saison 2025-26 sera annoncé. Victor Wembanyama fait partie des trois finalistes, mais Shai Gilgeous-Alexander est grand favori pour faire le doublé. SGA devrait remporter le trophée et le présenter à son public d’Oklahoma City lundi avant le Game 1. Cela plantera le décor pour la série à venir.

S’ils n’évoluent évidemment pas au même poste, et que chacun domine à sa manière, le duel de MVP entre Gilgeous-Alexander et Wembanyama va forcément attirer tous les regards. L’un a les stats de Prime Jordan, l’autre est un Alien. Autant dire que ça risque de faire des étincelles.

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Aspect important à surveiller : la capacité de SGA à aller chercher les lancers-francs avec Victor qui verrouille la raquette. Ce n’est un secret pour personne, Shai est un spécialiste pour provoquer les fautes – notamment en pénétration – mais Wemby représente la plus grande force de dissuasion du basket moderne. Gilgeous-Alexander pourrait plus que jamais avoir besoin de son jeu mi-distance élite pour tenter de résoudre le problème Victor, ainsi que ses capacités sous-estimés de playmaker.

Plus globalement, il sera intéressant de voir si la défense des Spurs va doubler SGA comme elle a pu le faire avec Anthony Edwards au tour précédent, afin d’obliger les autres joueurs d’OKC à step-up et mettre leurs shoots. C’est une tactique que les Lakers ont également employée au tour précédent pour limiter – avec succès – la production offensive de Shai. Mais à la différence des Spurs qui ont Stephon Castle et d’autres bons défenseurs extérieurs, Los Angeles n’avait pas le staff défensif pour essayer de ralentir Gilgeous-Alexander en un-contre-un.

Le risque de doubler SGA est évidemment d’ouvrir des opportunités pour tous les autres (les Lakers l’ont payé très cher). Mais quand vous avez Wemby en ultime rempart, capable de combler toutes les brèches, c’est un pari que le coach Mitch Johnson pourrait tenter.

Imagine : Dimanche soir, t’as Shai Gilgeous-Alexander qui est nommé MVP.

Lundi soir, t’as le Game 1 OKC-Spurs avec Shai qui reçoit son trophée devant le public du Thunder.

Et là… t’as Wemby qui vient gâcher la soirée. 👀👀 pic.twitter.com/XQ3g7nhOYT

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La bataille des turnovers, clé de la série ?

Lors de la demi-finale de la NBA Cup en décembre dernier, le Thunder avait pris les Spurs à la gorge en imposant son intensité défensive, provoquant turnover sur turnover pour enchaîner les paniers faciles. Ce n’est qu’à partir du moment où San Antonio a resserré les boulons des deux côtés du terrain que les Spurs ont réussi à sortir la tête de l’eau, profitant de l’entrée tonitruante de Wembanyama (remplaçant ce jour-là) pour renverser la rencontre.

Si on revient aujourd’hui sur cette séquence, c’est parce que la bataille des turnovers pourrait représenter LA clé de la série à venir.

Sans vouloir être réducteur, le succès du Thunder depuis deux ans réside en premier lieu sur la capacité de sa défense à étouffer les adversaires pour les pousser à la faute. Aucune équipe, dans toute la NBA, n’est meilleure pour provoquer des pertes de balle et ensuite sanctionner en transition. Cela fait partie de l’ADN du champion en titre.

Face aux Spurs de Wemby, meilleure défense des Playoffs et véritable forteresse sur demi-terrain, le Thunder sait l’importance qu’aura sa propre défense pour se faciliter la vie en attaque. Enchaîner les stops, pousser San Antonio à la faute, provoquer des pertes de balle et courir, cela permet de ne pas affronter une défense placée avec Wembanyama en dernier rideau. Et c’est bien là que pourrait se faire la différence. Car sans retirer quoi que ce soit à la solidité collective du Thunder en attaque, on a vu en saison régulière que San Antonio pouvait poser de gros problèmes à OKC sur demi-terrain : exécution fébrile, attaque qui devient prévisible, balle qui circule moins, maladresse à 3-points.

Sur les quatre premiers matchs entre San Antonio et Oklahoma City cette saison (avec les deux équipes quasiment au complet), les Spurs ont perdu 12,7 ballons par rencontre. Ils ont une moyenne quasiment similaire sur l’ensemble de la régulière. Cela signifie que le Thunder – qui provoque habituellement 16 turnovers par soir – n’a pas réussi à imposer sa domination défensive sur San Antonio.

Le Renard et les Slash Bros, kryptonite d’OKC ?

Ce qui fait des Spurs une magnifique machine collective aujourd’hui, c’est non seulement la présence d’un talent générationnel en Victor Wembanyama, mais aussi les créateurs qu’il y a autour de l’Alien : Stephon Castle, Dylan Harper et De’Aaron Fox.

Les trois arrières restent sur un match référence face aux Wolves lors du Game 6, bouclant une série où Castle et Harper ont solidifié leur nouveau surnom de « Slash Bros », avant que Fox n’aide à clôturer les débats.

Sur l’ensemble de la série vs Wolves :

Stephon Castle :

🔸 20 points (55% au tir, 48% à 3-points)

🔸 5,7 rebonds

🔸 6,2 passes

Dylan Harper :

🔸 14,7 points

🔸 6,2 rebonds

🔸 57% au tir

Ils ont respectivement 21 et 20 ans.#SlashBrothers pic.twitter.com/3KDNfWp7SI

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Ces trois-là profitent évidemment de la présence de Wemby et l’attention qu’il suscite pour sanctionner les défenses, notamment grâce à leurs qualités de slasher. Et inversement, Victor profite de leur capacité de création pour enchaîner les paniers faciles. Cette relation a fait mal au Thunder en saison régulière, où la triplette d’arrières a su trouver une zone de confort inhabituelle contre la défense d’Oklahoma City.

San Antonio a le luxe d’avoir trois ball handlers de grande qualité, capable à tour de rôle d’exercer une pression sur l’adversaire en apportant vitesse, qualités de un-contre-un, pénétrations et même impact physique (coucou Steph Castle). Au niveau du shoot extérieur, initialement considéré comme le point faible du trio, de gros progrès ont également été réalisés pour permettre à l’attaque de San Antonio de changer de dimension.

L’objectif pour les Alex Caruso, Cason Wallace, Lu Dort et Cie, ce sera de frapper en premier. De leur faire sentir que la pression a changé de camp, de leur laisser beaucoup moins de liberté à la création. En one-one, sur pick & roll, en transition, le Thunder devra tout de suite montrer l’agressivité qui caractérise habituellement sa défense. Oklahoma City ne rencontre pas beaucoup d’équipes avec autant de talent sur les lignes arrières, au champion en titre de montrer son meilleur visage pour répondre au challenge. Cela rejoint le point du dessus sur l’importance des pertes de balle provoquées.

« Ils avaient beaucoup de responsabilités dans cette série, à cause de la manière dont les Wolves défendaient le pick-and-roll. Ils devaient prendre beaucoup de décisions. Nos trois arrières, ils jouent tous de façon très différente et ils apportent tous quelque chose. » – Wemby après la série face aux Wolves

Jalen Williams opérationnel ?

Touché aux ischio-jambiers lors du premier tour face aux Suns, Jalen Williams n’a pas joué depuis le 22 avril. Cela n’a pas empêché le Thunder de rester invaincu en Playoffs jusqu’ici (huit victoires en huit matchs) grâce notamment à l’explosion d’Ajay Mitchell, mais les Spurs représentent un tout autre challenge que Phoenix ou les Lakers. San Antonio a la meilleure défense des Playoffs et possède une profondeur d’effectif qui peut poser des problèmes à n’importe quel adversaire, OKC inclus.

En résumé, Oklahoma City aura besoin de Williams pour relever le challenge proposé par la bande de Wembanyama. L’ailier All-Star avait été décisif dans son rôle de lieutenant de Shai lors du titre 2025, apportant chaque soir autour des 20 points et 5 passes. Sa capacité de création offensive (demi-terrain et transition), sa présence défensive, l’impact physique qu’il est capable d’avoir sur les ailes, ce sont autant d’aspects qui aident le Thunder à être la meilleure version de lui-même.

D’après les dernières updates, J-Dub progresse bien dans sa rééducation et pourrait être opérationnel pour le Game 1 lundi soir.

À lire : Jalen Williams (Thunder) jouera-t-il le Game 1 face aux Spurs ?

Chet Holmgren face au défi Wemby

On n’a pas encore parlé de Chet Holmgren, mais c’est clairement l’un des joueurs qui pourrait faire basculer la série. Sans Jalen Williams, le pivot de 24 ans et 2m16 s’est imposé comme le deuxième meilleur joueur d’Oklahoma City cette saison, en plus de terminer second dans la Course au Défenseur de l’Année (premier chez les humains). Ses stats depuis le début de Playoffs ? Plus de 18 points, 9 rebonds, quasiment 2 contres à 60% au tir dont 39% à 3-points.

Cette production offensive, Chet en était loin durant les affrontements face à Victor Wembanyama et San Antonio cette saison : seulement 10 points de moyenne à 39% au tir et 20% à 3-points. Pour citer l’insider Jared Weiss (The Athletic) qui couvre les Spurs : « Si Holmgren met ses shoots extérieurs et sort Wemby de la raquette, OKC va gagner, sinon ils vont perdre. » Sans forcément être aussi définitif, cela a le mérite de montrer à quel point l’impact offensif de Chet est un point crucial de la série.

Pour Holmgren, cet affrontement contre Wembanyama représente un nouveau chapitre dans une rivalité qui a commencé durant les compétitions internationales en jeunes. Sur le plan purement individuel, Wemby a clairement pris une longueur d’avance, mais Chet a une bague de champion au doigt et l’opportunité – dès demain – de montrer qu’il peut concurrencer Victor sur la grande scène.

Victor Wembanyama sur Chet Holmgren en décembre :

« Le MVP (SGA) est sur le terrain, c’est sur lui qu’on se concentre. Tout le monde est dur à défendre quand il faut aider sur le MVP. »

Wemby vs Chet, premier affrontement en Playoffs à venir.

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Cela passera non seulement par une série solide en attaque, mais aussi par son impact défensif qui doit ralentir Wemby. Que ce soit en duel un-contre-un quand il sera directement opposé à Victor, ou en aide au cercle quand le Thunder tentera d’autres match-ups. En saison régulière, OKC a souvent mis Jalen Williams sur Wembanyama, mais aussi du Alex Caruso et même du Kenrich Williams, avec Holmgren (ou Isaiah Hartenstein) sur un extérieur.

Plus globalement, il sera intéressant de voir à quel degré le coach d’OKC Mark Daigneault utilisera son lineup double-bigs (Holmgren + Hartenstein) quand Wembanyama est sur le terrain. Avec Hartenstein, un non-shooteur, Victor peut en effet poser sa tente à l’intérieur, ce qui n’est clairement pas un bon calcul pour Oklahoma City.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Thunder – Spurs, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai, 2h30

: Thunder – Spurs, dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 mai, 2h30 Game 2 : Thunder – Spurs, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai, 2h30

: Thunder – Spurs, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai, 2h30 Game 3 : Spurs – Thunder, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, 2h30

: Spurs – Thunder, dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, 2h30 Game 4 : Spurs – Thunder, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, 2h

: Spurs – Thunder, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, 2h *Game 5 : Thunder – Spurs, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai, 2h30

: Thunder – Spurs, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai, 2h30 *Game 6 : Spurs – Thunder, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai, 2h30

: Spurs – Thunder, dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai, 2h30 *Game 7 : Thunder – Spurs, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai, 2h

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO