Victor Wembanyama pose 22 points et 14 rebonds dans la victoire face au Thunder (116-106)

Les Spurs ont une nouvelle fois mis le champion en titre au tapis (116-106). Match longtemps sous contrôle, puis soudain moins confortable face à une équipe d’OKC très diminuée mais combative. Au milieu de tout ça, Victor Wembanyama a assuré l’essentiel : présence au rebond, dissuasion près du cercle, et un double-double qui a remis de l’ordre quand la fin s’est tendue.

San Antonio a posé les bases très vite : 39 points dans le premier quart, puis 73-58 à la pause. De quoi donner l’impression d’une soirée tranquille… sauf qu’en face, Oklahoma City a joué avec une rotation très limitée, et n’a jamais lâché l’affaire. Huit joueurs actifs, une feuille de match façon système D, et pourtant assez d’énergie pour grignoter possession après possession dès que les Spurs ont baissé d’un cran.

Côté Spurs, le repère s’appelait, comme souvent, Victor Wembanyama. 22 points, 14 rebonds, 2 contres en 28 minutes, avec un gros volume près du cercle (9/16) et… des lancers qui laissent un petit goût d’inachevé (3/8). Mais l’impact est réel : il aspire les rebonds, ferme la peinture, et oblige l’attaque adverse à réfléchir deux fois avant d’attaquer la raquette.

Victor Wembanyama tonight:

22 Points

14 Rebounds

2 Assists

2 Blocks

9/16 FGM

+17 +/-

28 Minutes pic.twitter.com/Hv4HZ6h5rL

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 5, 2026

Le match se raconte aussi par la résistance d’OKC : Kenrich Williams (25 points) et Jaylin Williams (24 points, 12 rebonds) ont porté l’effort, pendant que l’absence de Shai Gilgeous-Alexander et de plusieurs titulaires habituels a forcément pesé sur la durée. San Antonio a fini par reprendre la main grâce au rythme de De’Aaron Fox (15 points, 10 passes) et au scoring de Keldon Johnson (25 points) en sortie de banc.

Et quand le Thunder est revenu à portée, la séquence qui résume la soirée est tombée : une action défensive décisive, puis Wembanyama qui convertit dans la foulée pour tuer l’élan adverse. Pas le match le plus facile à gagner sur le papier, mais une victoire qui tient debout parce que le Français a tenu la base arrière du terrain : la raquette.

The BLOCK and the and-1 FINISH on the alley-oop 👽

What a sequence from Wemby! pic.twitter.com/gtbmUEAS0c

— NBA (@NBA) February 5, 2026