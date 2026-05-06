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Week Pass (spécial Playoffs) : gros bilan du premier tour & début du second !

Le 06 mai 2026 à 18:32 par Jules Bousquet

Voici un épisode spécial Playoffs du désormais culte : Week Pass. Robin et Simon sont ressortis de leur boîte pour débriefer les premiers matchs des demi-finales de Conférence et pour faire un bilan du premier tour… préparez-vous, c’est la régalade !

Retrouvez les rubriques habituelles de votre Week Pass adoré (news de la semaine, l’image de la semaine, des bonnes grosses HotTakes…), avec une petite nouvelle pour le plaisir : le 5 majeur. Régalez-vous avec la crème de la crème !!!

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Tags : NBA Playoffs 2026, Vidéos trashtalk, week pass
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