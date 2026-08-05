Victor Wembanyama reçoit les Spurs à Nanterre : la prépa est lancée !

Victor Wembanyama a ramené les Spurs à la maison. En pleine intersaison, l’Alien a accueilli plusieurs de ses coéquipiers à Nanterre pour une grosse session de travail, histoire de garder le rythme avant la reprise. Quelques jours après le big boss (RC Buford, sur le canap’) c’est toute la bande De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Tobias Harris, Harrison Barnes, Carter Bryant et Jordan McLaughlin qui s’est ramenée dans la capitale !

À l’instar de Luka Doncic un peu plus à l’Est, en Slovénie, notre Wemby national a rameuté la meute de jeunes texans surmotivés à Paname ! Ou plus précisément à Nanterre.

out in Paris putting in work together this week 🇫🇷🤝 pic.twitter.com/oBZSZ4mhNB

— San Antonio Spurs (@spurs) August 4, 2026

same grind. different country. 💯 pic.twitter.com/Lg5BzDKybg

— San Antonio Spurs (@spurs) August 4, 2026

Sur les images partagées par les Spurs, le groupe enchaîne les exercices, les tirs et les oppositions à la cool, mais tout de même en envoyant du bois ! Une façon de créer rapidement des automatismes pour un effectif qui n’a pas tellement bougé cet été mais qui cherche à s’améliorer constamment dans le sillage du patron.

Petit bonus, Oscar Wembanyama, le petit frère de Victor, s’est également glissé sur le parquet pour participer au run… pas folle la guêpe !

Brothers Victor and Oscar Wembanyama with a fan in Nanterre

(via arthur.l.11 on Instagram) pic.twitter.com/FJmJLj7fyS

— 📁 (@spursarchives) August 4, 2026

Ce rassemblement n’est pas arrivé par hasard. Quelques jours plus tôt, Victor Wembanyama avait inauguré un terrain rénové dans sa ville natale de Nanterre, aux côtés du GM des Spurs R.C. Buford, qui était sur le canap’ avec Bastien il y a quelques jours (ça fait jamais de mal de le rappeler), et qui avait annoncé que plusieurs joueurs de San Antonio rejoindraient leur franchise player en France.

Les moines shaolin l’année dernière, toute le monde à la maison cet été… Wemby enchaîne les décisions cool et comme dirait l’autre : le groupe vit bien !