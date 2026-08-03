Naji Marshall prolonge aux Mavericks pour 52 millions de dollars sur 3 ans !

Les Dallas Mavericks verrouillent l’un de leurs cadres. Selon Shams Charania, Naji Marshall a signé une prolongation de contrat de trois ans et 52,2 millions de dollars, entièrement garantie, qui le lie désormais à la franchise texane jusqu’en 2030.

Cette prolongation vient récompenser la meilleure saison de la carrière de l’ailier de 28 ans. Auteur de 15 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception et 51 % de réussite au tir, Marshall s’est imposé comme un élément incontournable de Dallas. Après avoir signé seulement deux matchs à 30 points lors de ses quatre saisons à New Orleans, il en a compilé six lors de sa dernière saison.

Dallas Mavericks forward Naji Marshall has signed a three-year, $52.2 million contract extension, sources tell ESPN. The fully guaranteed deal takes Marshall through the 2029-30 season in Dallas. pic.twitter.com/SKFfPkHdKO

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2026

Les Mavericks ont d’ailleurs repoussé plusieurs offres pour Naji ces derniers mois, preuve de leur volonté de conserver ce profil polyvalent aux côtés de Cooper Flagg. Signé en 2024 pour trois ans et 27 millions de dollars (9 millions par saison), Marshall voit ainsi son salaire presque doubler grâce à cette nouvelle extension (17 millions en moyenne par saison dès la première année d’entrée en vigueur de son extension en 2027-28).

Les Mavs ont également annoncé que Naji Marshall portera désormais le numéro 3 avec Dallas à partir de la saison 2026-27 (il jouait avec le 13 jusqu’à présent).

Naji « The Knife » Marshall est sécurisé et les Mavs continuent de construire leur nouveau projet doucement mais sûrement ! À eux de confirmer dès la saison prochaine en améliorant leur bilan (26-56 la saison dernière).