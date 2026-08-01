Gary Payton II rempile aux Warriors pour 3,9 millions de dollars sur 1 an !

Les Warriors continuent de jouer la carte de la continuité. Après les prolongations de Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford et De’Anthony Melton, c’est au tour de Gary Payton II de rempiler. L’arrière de 33 ans revient à Golden State pour une saison au minimum vet’ (3,9 millions de dollars), histoire d’ajouter une nouvelle ligne à une histoire d’amour qui dure depuis 2021.

À Golden State, il y a les stars… et il y a Gary Payton II. Pas besoin de tourner à 20 points de moyenne pour être indispensable : GP2 s’est imposé comme le couteau suisse préféré de Steve Kerr, capable de défendre sur des joueurs qui lui rendent quinze centimètres ou de plonger dans les genoux pour récupérer un ballon.

Après une saison à 73 matchs, enfin épargnée par les blessures, les Warriors n’avaient aucune raison de le laisser filer.

Gary Payton II returns for a seventh season with the Warriors. He’s become an organizational mainstay, valued by coaches/star teammates. Had a healthy season last year – 73 games as a unique bench weapon. GSW front office continues to bring back its veteran core. https://t.co/2QUj23wiKb

— Anthony Slater (@anthonyVslater) August 1, 2026

Cette signature confirme surtout la stratégie très claire de la franchise : conserver son noyau de vétérans et repartir une dernière fois à l’assaut de l’Ouest. Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Porzingis, Horford, Melton… et maintenant Payton. Les dirigeants misent sur les automatismes plutôt que sur une révolution… les papys font de la résistance !

Le projet est simple : tant que Steph est là, on tente le coup. Quitte à faire confiance à une bande de trentenaires bien décidés à prouver que la fenêtre n’est pas encore complètement fermée.