Un mois après avoir été annoncé, le retour de Kawhi Leonard à Toronto n’est toujours pas officiel. L’enquête « Aspiration » de la NBA sur un possible contournement du salary cap par les Clippers continue de paralyser le dossier, au point qu’un scénario semblait inimaginable il y a quelques semaines : voir Kawhi débuter la saison… à Los Angeles.

Le 30 juin, les Clippers et les Raptors s’étaient entendus sur un blockbuster : Kawhi Leonard devait retrouver la franchise avec laquelle il avait décroché le titre en 2019, tandis que Brandon Ingram, Gradey Dick et un bon lot de picks de Draft prenaient la direction de Los Angeles.

Mais quelques jours plus tard, coup de frein brutal. La NBA a informé Toronto qu’en finalisant le trade, la franchise canadienne assumerait les conséquences d’éventuelles sanctions visant Kawhi Leonard. Une perspective que Masai Ujiri et les Raptors refusent logiquement d’accepter tant que l’enquête n’est pas terminée selon l’insider Ramona Shelburne.

The Raptors are now REFUSING to complete the Kawhi Leonard trade as they are unwilling to take on the risk of potential penalties from the NBA regarding the Kawhi Aspiration investigation 😳

(via Ramona Shelburne) pic.twitter.com/76DrFYHQzn

— Basketball Forever (@bballforever_) July 30, 2026

Les Raptors refusent de prendre le moindre risque

Sur NBA Today, Ramona Shelburne a dressé un constat très clair : Toronto n’a jamais remis en question son envie de récupérer Kawhi Leonard, mais refuse simplement d’endosser le moindre risque tant que l’enquête reste ouverte.

« Les Raptors ont eu le choix : êtes-vous prêts à assumer les conséquences si quelque chose arrive à Kawhi Leonard après la fin de l’enquête ? Et leur réponse est non »

The Raptors are refusing to complete the trade for Kawhi Leonard because they are unwilling to take on the risk of potential NBA penalties, per @ramonashelburne

« They are not willing to assume those risks. » pic.twitter.com/TmWizAiYo1

— NBABase (@TheNBABase) July 30, 2026

L’insider d’ESPN va même plus loin en évoquant un scénario aujourd’hui tout à fait crédible.

« Je peux imaginer un monde où Kawhi Leonard est de retour chez les Clippers si ce transfert n’aboutit pas. Et franchement, les Clippers vivraient très bien avec cette situation »

« I can see a world in which Kawhi Leonard is back on the Clippers if this trade doesn’t go through, and the Clippers, quite frankly, are fine with that.” 🤯

— Ramona Shelburne on the Kawhi Leonard trade saga.

(h/t @ohnohedidnt24) pic.twitter.com/6IRHytUYBF

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 30, 2026

Los Angeles avait accepté le trade avant tout parce que la franchise ne souhaitait pas prolonger Leonard au-delà de la dernière année de son contrat. Mais si la situation reste bloquée, les Clippers seraient tout à fait disposés à conserver leur superstar jusqu’à nouvel ordre.

Une enquête qui pourrait durer jusqu’en… 2027

Pour rappel, u cœur du dossier se trouve le partenariat entre Kawhi Leonard et Aspiration, une entreprise de services financiers aujourd’hui en faillite. L’ailier avait signé en 2022 un contrat de sponsoring estimé à 28 millions de dollars, tandis que la société entretenait également un partenariat de 300 millions avec les Clippers.

La NBA cherche à déterminer si cet accord n’était qu’un moyen détourné de verser une rémunération supplémentaire à Leonard afin de contourner le salary cap. Les Clippers nient catégoriquement les accusations et assurent qu’ils défendront leur position jusqu’au bout.

Steve Ballmer is expected to aggressively fight the NBA legally if penalties are levied against him in the Kawhi Leonard investigation, per @VinceGoodwill

« Steve Ballmer can lawyer up as well as anybody. » pic.twitter.com/hqwSDIK51T

— NBABase (@TheNBABase) July 30, 2026

Selon ESPN, le dossier est tellement complexe qu’il pourrait se prolonger jusqu’en 2027 si aucun accord n’est trouvé entre la ligue, la franchise et le syndicat des joueurs. Dans ce cas une décision serait potentiellement rendue en pleine saison.

Tout le monde en stand-by

Le commissaire Adam Silver avait pourtant affirmé mi-juillet vouloir voir l’enquête bouclée avant le début de la saison 2026-27. Un objectif qui paraît désormais de plus en plus difficile à tenir.

La NBA devra en effet apporter des preuves solides avant d’éventuelles sanctions. En cas de contournement avéré du salary cap, les pénalités pourraient être extrêmement lourdes : jusqu’à 7,5 millions de dollars d’amende, des choix de Draft retirés, une suspension de dirigeants, voire l’annulation du contrat du joueur concerné.

En attendant, tout reste figé. Les Raptors espèrent toujours faire revenir le héros du titre de 2019, les Clippers continuent d’affirmer leur innocence et la NBA poursuit l’une des enquêtes les plus chaudes de ces dernières années.