Le transfert de Kawhi Leonard aux Raptors en suspens !

On pensait que Kawhi Leonard allait rapidement revenir au Canada, mais on apprend finalement que le trade entre les Clippers et les Raptors est en stand-by le temps de l’enquête sur l’affaire entre la franchise de Los Angeles et la société Aspiration !

Voilà une info qui a fait l’effet d’une mini bombe sur la planète NBA. Le transfert de Kawhi Leonard ne sera pas finalisé tant que cette enquête est encore en cours. L’issue de ce feuilleton est totalement incertaine dans la mesure où il est impossible de dire quand prendra fin cette investigation, qui a déjà commencé il y a plus d’un an.

De plus, la ligue a informé les Dinos que si le transfert est validé avant la fin de l’enquête, ce serait à eux d’en assumer les conséquences et les sanctions potentielles. On comprend mieux pourquoi on veut tant jouer la montre dans l’Ontario étant donné le flou de cette affaire entre les Clippers et Aspiration.

La NBA a informé les Raptors que si le deal était finalisé avant la fin de l’enquête, Toronto devrait assumer les conséquences de potentielles sanctions découlant de cette dernière.

Les Dinos ont donc choisi la patience et finaliseront le deal une fois que tout sera réglé ⏳ https://t.co/Zrol2v3JOm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2026

Bien évidemment, les Toronto Raptors espèrent de tout cœur pouvoir ramener Kawhi Leonard à la maison, lui qui leur a permis de remporter le premier titre de leur histoire en 2019. Mais au vu des risques encourus en l’état, il est évident que la franchise canadienne ne veut pas devoir endosser une responsabilité qui n’est pas la sienne et assumer les conséquences d’actions potentielles menées par une autre équipe.

Le communiqué des Raptors au sujet du transfert de Kawhi Leonard :

« Concernant notre transfert annoncé avec les Clippers pour Kawhi Leonard, la NBA nous a informé qu’au regard de l’enquête en cours impliquant les Clippers, nous assumerions le risque de toutes potentielles… https://t.co/Zrol2v3JOm pic.twitter.com/ffMaYItG8H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2026

Après bientôt un an, l’enquête n’a toujours pas rendu son verdict, et il est possible qu’il faille encore quelques mois pour que lumière soit faite sur cette histoire. Possible que le retour de The Klaw à Toronto prenne bien plus de temps que prévu…