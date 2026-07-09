Ce soir Las Vegas reste la capitale du jeu, mais elle sera aussi celle du basket, avec le début de la Summer League 2026. Sept matchs au programme et quelques cracks de le new gen qui feront leurs premiers pas chez les grands, on en salive d’avance.

Le programme de la soirée :

21h30 : New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 22h30 : Atlanta Hawks – San Antonio Spurs

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 23h30 : Philadelphia Sixers – Detroit Pistons

Philadelphia Sixers – Detroit Pistons 1h : Dallas Mavericks – Golden State Warriors

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 1h30 : Orlando Magic – Charlotte Hornets

Orlando Magic – Charlotte Hornets 3h : Washington Wizards – Utah Jazz

Washington Wizards – Utah Jazz 5h : Los Angeles Clippers – Sacramento Kings

Du très lourd dès le premier soir !

Après les premiers crissements de chaussures sur les parquets de Salt Lake City et les débuts entre autres de Darryn Peterson ou Cameron Boozer, on passe ce soir aux choses sérieuses car ce ne sont ni plus ni moins que les 30 franchises NBA qui participent à la fiesta annuelle de Las Vegas. L’occasion d’y découvrir de nouveaux talents, des joueurs en recherche de job, l’occasion aussi pour les dirigeants de se retrouver autour d’un apéro pour discuter business, pour parler de LeBron James, par exemple…

Le programme du soir ? Très alléchant d’entrée, avec en point d’orgue le duel à 3h du matin entre le n°1 de la Draft AJ Dybantsa et le n°2 Darryn Peterson. Wizards vs Jazz, deux façons de voir l’avenir et un match qui pourrait tourner au 1v1, miam miam.

On gardera également un oeil sur nos Français, au nombre de quatre ce soir sur les parquets. Joan Beringer avec les Wolves, Gerald Ayayi avec les Sixers, et un duel entre Noah Penda (Magic) et Tidjane Salaün (Hornets), ce dernier qui tentera de faire aussi bien que sa soeur, autrice de son career high la nuit dernière en WNBA.

Fans de concours de tirs et de replis défensifs hasardeux ? La Summer League est faite pour vous. On y découvre pour la première fois les stars de demain, au coeur d’un mois de juillet où l’on s’ennuie fort niveau balle orange. Parfait, vivement ce soir.