Une course à trois équipes pour signer LeBron James ?

Au 8 juillet 2026, le suspense reste total concernant l’avenir de LeBron James. Mais les choses semblent tout de même se préciser alors qu’on attend toujours avec impatience la décision du King.

La dernière update nous provient de l’inévitable Shams Charania (ESPN), insider numéro 1 en NBA.

« Quand je parle à des équipes à travers la Ligue, et après avoir fait mes propres recherches, les équipes qui continuent de ressortir sont Cleveland, Miami, et Philadelphie depuis le transfert de Jaylen Brown. […] C’est la hiérarchie actuelle. Et puis il y a quelques équipes en périphérie. »

Cleveland fait office de favori pour de nombreuses raisons exposées ici et là. L’insider Brian Windhorst a encore déclaré ces dernières heures que les « vibes pointaient vers les Cavs », et que James aurait déjà pris sa décision.

Miami – ancienne équipe de LeBron – reste néanmoins dans le coup, surtout avec Giannis Antetokounmpo qui veut voir le King revenir à South Beach. Quant aux Sixers, le transfert de Jaylen Brown a marqué les esprits du camp James, qui considère Philly comme une vraie option aujourd’hui.

Voici les 3 équipes favorites pour signer LeBron James, selon la dernière update de @ShamsCharania :

🔸 Cleveland Cavaliers

🔸 Miami Heat

🔸 Philadelphia Sixers

Les autres prétendants (Warriors, Wolves, Nuggets…) sont « en périphérie ». pic.twitter.com/S4jJaRZ0LD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 8, 2026

Les autres équipes intéressées par LeBron James partent de plus loin dans cette course.

Les Warriors, initialement considérés comme favoris, ont une longueur de retard. Sauf transfert XXL d’Anthony Davis, Golden State ne devrait pas réussir à convaincre James, même si Draymond Green va sans doute mettre sa casquette de recruteur cette semaine quand il va passer un peu de temps aux côtés du King. Minnesota et Denver restent de belles options sur le plan purement basket, peut-être même les meilleures, mais le scénario dans lequel James porte le maillot d’une de ces deux équipes pour l’ultime chapitre de sa carrière semble peu probable.

Les prochains jours devraient nous en apprendre un peu plus sur les réelles intentions de LeBron, avec on l’espère une décision qui tombera avant la victoire des Bleus en finale du Mondial le 19 juillet prochain.