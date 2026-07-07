La FFBB et Jean-Aimé Toupane ont présenté ce mardi une liste élargie de 32 joueuses pour préparer la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu en Allemagne à la fin de l’été. Au coeur des interrogations, la présence des joueuses WNBA, qui sont nombreuses dans la sélection tricolore. Le staff de l’équipe de France est actuellement aux États-Unis, pour les rencontrer.

32 joueuses appelées par Jean-Aimé Toupane et son équipe technique, pour préparer une Coupe du Monde 2026 où les ambitions de la France sont élevées, deux ans après une médaille d’argent au goût amer à Paris, lors des Jeux Olympiques 2024. L’ensemble des cadres sont bien évidemment de la partie, et complétées par des éléments qui viendront potentiellement combler les absences liées à la tenue de la saison WNBA pendant l’événement.

La liste élargie de 32 joueuses sélectionnées

Meneuses :

Pauline Astier (New York Liberty)

Romane Bernies (Montpellier)

Stella Colas (Charnay)

Marine Fauthoux (New York Liberty)

Leila Lacan (Connecticut Sun)

Carla Leite (Portland Fire)

Coline Franchelin (Charleville-Mézières)

Marie Pardon (Basket Landes)

Arrières/Ailières :

Nell Angloma (Connecticut Sun)

Noémie Brochant (Phoenix Mercury)

Camille Droguet (Basket Landes)

Marine Johannès (New York Liberty)

Inès Pitarch-Granel (Bourges)

Tima Pouye (Toronto Tempo)

Garance Rabot (Montpellier)

Ainhoa Risacher (ASVEL Féminin)

Migna Touré (Besiktas, Turquie)

Gabby Williams (Golden State Valkyries)

Intérieures :

Valériane Ayayi (Phoenix Mercury)

Marième Badiane (Schio, Italie)

Alexia Chery (Villeneuve d’Ascq)

Sarah Cisse (Montpellier)

Marie-Paule Dally (Bourges)

Claire Dalstra (Charnay)

Maëva Djaldi-Tabdi (Bourges)

Aminata Gueye (Saragosse, Espagne)

Sixtine Macquet (Basket Landes)

Dominique Malonga (Seattle Storm)

Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Ana Tadic (Athinaikos, Grèce)

Alicia Tournebize (South Carolina, NCAA)

Jess-Mine Zodia (ASVEL Féminin)

Un effectif très large qui compte une multitude de profils dans des registres basket d’une grande variété. L’idée de Jean-Aimé Toupane est bien d’avoir un réservoir suffisant pour pallier à de potentielles absences multiples notamment venues de joueuses évoluant en WNBA.

Si la ligue américaine a instauré une pause du 31 août au 16 septembre pour permettre – sur le papier – aux joueuses de la ligue de rejoindre leurs sélections nationales pour disputer la Coupe du Monde de basketball qui aura lieu en Allemagne, le débat reste entier sur la volonté des franchises d’effectivement se séparer d’une partie de leurs effectifs lors de cette période, qui correspondra à la fin de la saison régulière.

La FFBB précise dans son communiqué que Jean-Aimé Toupane est actuellement aux États-Unis pour rencontrer les franchises et les joueuses afin de discuter des disponibilités individuelles durant l’événement. Les négociations s’annoncent compliquées, avec des équipes désireuses de ne pas perdre en compétitivité avant les Playoffs et de ne pas prendre de risque (de blessure, notamment) avec leurs joueuses majeures.

l’Équipe de France féminine entamera sa préparation à l’INSEP le 19 août, avant plusieurs matchs à huis-clos face à l’Italie à Paris puis une ultime rencontre, toujours sans public, face à la Chine, à Berlin.