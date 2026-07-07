Giannis Antetokounmpo portera un nouveau numéro au Heat

Tout juste transféré à Miami après 13 saisons chez les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo profite de ce changement de maillot pour laisser derrière lui son fameux numéro 34.

Nouvelle équipe, nouveau challenge, et donc nouveau numéro.

Alors que son transfert à Miami a été officialisé hier, le Greek Freak a indiqué en direct avec le streamer N3on qu’il porterait désormais le numéro 7.

BREAKING: Giannis Antetokounmpo announces he doesn’t think he will keep number 34 this year with the Heat

He likes the number 7. 😳 https://t.co/0NeMNBZrLS pic.twitter.com/PRUbdQlJDU

— Heat Central (@TheHeatCentral) July 6, 2026

Ce nouveau numéro a ensuite été confirmé par un visuel du Miami Heat partagé sur les réseaux sociaux.

Pourquoi ce changement ? Giannis n’a pas donné d’explication réelle. Le #34 n’est pas retiré à Miami et il n’était donc pas dans l’obligation de switcher vers un nouveau numéro.

En tout cas, il sera le 14e joueur dans l’histoire du Heat à porter le #7. Lamar Odom, Penny Hardaway, Shawn Marion, Jermaine O’Neal, Goran Dragic, Kyle Lowry ou encore Kel’el Ware (transféré dans l’échange de Giannis) font partie des joueurs qui ont joué avec le numéro 7 sur le dos à South Beach.

Sachez aussi que le rookie Ryan Conwell (37e choix de draft) voulait initialement prendre ce numéro, mais a été obligé de le céder au Freak quand il a su que ce dernier le voulait. Il portera ainsi le #4.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO PORTERA LE N°7️⃣ À MIAMI ! 🔥 pic.twitter.com/mJdkXBpir5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2026

Pour l’anecdote : sachez que des maillots de Giannis avec le numéro 34 à Miami ont déjà été vendus, en ligne comme en boutique. Mais la franchise du Heat a annoncé que les fans auront la possibilité de l’échanger pour obtenir le nouveau maillot avec le bon numéro.

Honnêtement, si on était l’un d’entre eux, on garderait bien au chaud le « Antetokounmpo #34 » , qui est déjà une édition collector.

The Giannis Antetokounmpo jerseys are at the official Heat stores, including at the Kaseya Center. pic.twitter.com/ldi1NiwEUg

— Will Manso (@WillManso) July 6, 2026