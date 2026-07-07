Après une victoire difficilement obtenue face à la Belgique vendredi (80-72), l’Équipe de France s’est largement rassurée en dominant largement la Finlande à Pau (98-69). Les hommes de Freddy Fauthoux vont entamer la dernière phase des éliminatoires pour la Coupe du Monde en pole position.

En commençant la rencontre tambour battant derrière un très bon Sylvain Francisco (14-2 après quelques minutes), l’Équipe de France s’est largement facilitée la rencontre face à la Finlande qui les avaient fait tomber en décembre dernier.

Élie Okobo et Maxime Raynaud (16 points chacun) ont ensuite pris le relai et offert une très belle victoire aux leurs (98-69).

🚨 FIN DU MATCH : 🇫🇷 FRANCE 98 – 69 FINLANDE 🇫🇮

Après avoir assuré l’essentiel en Belgique, les Bleus rendent une bien meilleure copie face à la Finlande.

Du début jusqu’à la fin, match parfaitement maîtrisé par les hommes de Fred Fauthoux.

👏👏👏👏 pic.twitter.com/MmtcnYSRL2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2026

Maxime Raynaud showed out in his first two games for France:

10 PTS & 4 REB vs 🇧🇪

16 PTS & 7 REB vs 🇫🇮#FIBAWC x @SacramentoKings pic.twitter.com/roIOGjinaX

— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 6, 2026

Les Bleus terminent donc à la première place du Groupe G avec 5 victoires pour 1 défaite et sont donc reversés dans un second groupe, le L, dans lequel les résultats déjà obtenus sont pris en compte.

Le Groupe de l’Équipe de France :

France : 5 victoires pour 1 défaite

Finlande : 4 victoires pour 2 défaites

Estonie : 3 victoires pour 3 défaites

Suède : 3 victoires pour 3 défaites

Slovénie : 3 victoires pour 3 défaites

Hongrie : 3 victoires pour 3 défaites

Les Bleus devront terminer parmi les trois premières places de ce Groupe L pour se qualifier. Il reste six matchs à jouer face aux trois équipes venant du Groupe H. Les deux prochains auront lieu à la fin de l’été avec la réception de la Slovénie (27 août) puis le déplacement en Suède (30 août). L’occasion de creuser un écart presque décisif.