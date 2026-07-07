Jaylen Brown : les raisons du transfert selon Brad Stevens

De nombreuses théories ont fait le tour des réseaux sociaux depuis le transfert inattendu de Jaylen Brown aux Philadelphia Sixers. Brad Stevens, le General Manager des Boston Celtics a donné une conférence de presse pour expliquer sa version des faits.

Beaucoup de différentes raisons supposées sont sorties après l’annonce du transfert de Jaylen Brown aux Philadelphia Sixers à commencer par des problèmes d’ententes internes. Bien sûr, si c’était le cas, Brad Stevens, le General Manager des Boston Celtics, n’en parlerait sûrement pas en conférence de presse. Toujours est-il que selon lui, la raison principale à cette décision est financière.

« Cela me semblait compliqué d’avancer avec 70 % de notre plafond salarial consacré à deux joueurs. »

Brad Stevens a justifié le transfert de Jaylen Brown en mentionnant des raisons financières et la flexibilité face au CBA actuel.

« Cela me semblait compliqué d’avancer avec 70 % de notre plafond salarial consacré à deux joueurs. (Tatum et Brown) » pic.twitter.com/aAKG9knSoj

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Jayson Tatum et Jaylen Brown ont tout deux des contrats parmi les plus gros de tous les temps. Et si celui de Paul George est également bien fourni, il est moins long que celui du MVP des Finales 2024. Mais si ce choix est lié à la banque de la franchise du Massachussetts, il a été clairement précisé que ce n’était pas demandé par les nouveaux propriétaires. Bill Chisholm a confirmé qu’il était prêt à investir :

« Absolument pas… la consigne, c’est de gagner… nous dépenserons tout ce qu’il faudra. »

Brad Stevens et Bill Chisholm (propriétaire) ont tous les deux indiqué qu’aucune consigne n’avait été donnée par les nouveaux proprios des Celtics pour transférer Brown.

« Absolument pas… la consigne, c’est de gagner… nous dépenserons tout ce qu’il faudra. » – B. Chisholm pic.twitter.com/f6ML3cKixk

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Les conséquences sportives liées au nouveau CBA et aux Aprons ont parlé, pas la peur de la Luxury Tax.

Mais Paul George est, selon Brad Stevens, pas un choix par défaut :

« Nous aimons beaucoup Paul George. Paul est un très bon joueur. Quand on le regarde en Playoffs, on voit un joueur capable de porter son équipe pendant une partie d’un quart-temps ou d’une mi-temps, mais aussi de jouer un rôle complémentaire des deux côtés du terrain au plus haut niveau » « C’est dur de transférer un gars chez une équipe qui vient de vous battre en Playoffs. […] Pour être honnête, si cette offre précise venait d’une équipe de l’Ouest et qu’on comparait les deux, on choisirait probablement l’équipe de l’Ouest, mais ça ne s’est pas passé comme ça. »

« Nous aimons beaucoup Paul George. Paul est un très bon joueur. Quand on le regarde en Playoffs, on voit un joueur capable de porter son équipe pendant une partie d’un quart-temps ou d’une mi-temps, mais aussi de jouer un rôle complémentaire des deux côtés du terrain au plus… pic.twitter.com/SuYpZIILoh

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Enfin, les tête pensante a essayé de faire bonne figure vis à vis de son ancien protégé, de le quitter dans les meilleures conditions possibles :

« S’il a senti qu’on lui manquait de respect (pendant les rumeurs de transfert), je suis désolé. Sincèrement. Car c’est une personne qui compte pour nous, et surtout pour moi. » « Début juin, j’ai parlé avec Jaylen. Je lui ai dit que si je devais le trader, ce serait un triste jour pour moi. […] Ça m’a empêché de dormir, par rapport aux fans. Il y a plein de maillots n° 7 qui circulent. Je suis presque sûr d’en avoir acheté deux ou trois. »

« Début juin, j’ai parlé avec Jaylen. Je lui ai dit que si je devais le trader, ce serait un triste jour pour moi. […] Ça m’a empêché de dormir, par rapport aux fans. Il y a plein de maillots n° 7 qui circulent. Je suis presque sûr d’en avoir acheté deux ou trois. »

– Brad… pic.twitter.com/4w0SAkpKOQ

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Difficile de savoir si ces explications vont complètement rassurer les fans des Celtics, mais peut-être au moins freiner les rumeurs de dysfonctionnement interne. Les Celtics ne comptent que sur un Franchise Player payé comme tel : Jayson Tatum. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas été consulté avant ce trade…

Brad Stevens assure que Jayson Tatum n’a pas été consulté du tout pour le transfert de Jaylen Brown.

« J’ai une règle d’or : je ne pose jamais de questions aux gars sur d’autres gars. Car je ne veux pas les mettre dans une position délicate. »pic.twitter.com/0XknB0tEvw

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