Comme en 2024 et comme en 2025, TrashTalk était à Marseille ce week-end pour se bouffer un peu de 3×3. Une étape des Women Series pour ces dames, une autre du World Tour pour ces messieurs, le tout sous 40 à l’ombre et un peu de mistral. On vous raconte tout ça !

Comme chaque année depuis 2023, Marseille avait donc droit à son week-end de 3×3, parc Chanot, tout près du Vélodrome.

Quatre équipes françaises étaient engagées, deux chez les filles et deux chez les garçons, avec à chaque fois un début de compétition idyllique mais une fin un peu tristounette.

Chez les filles, l’Équipe de France – composée des deux olympiques Laetitia Guapo et Marie-Eve Paget puis de Marie Mané et Marie-Michelle Milapie – a démarré son tournoi par deux victoires en poule avant de gérer son quart de finale face à l’Italie. L’EDF s’inclinera malheureusement contre les futures lauréates du tournoi de Neftchi SOCAR, déjà vainqueures la semaine précédente à Orléans. L’autre équipe française présente ce week-end n’était autre que l’EDF… U25, composée de Louise Bussières, Yohanna Ewodo, Louise Preneau et Samantha Peytour. Même parcours ou presque avec deux victoires en phase de poule, une grosse win en quarts contre la Hongrie mais une défaite en demi contre de très solides canadiennes.

Chez les mecs ? La bonne surprise du week-end est venue de la formation d’Élancourt qui, pour sa première participation à un Masters, a pu passer les poules et jouer un quart de finale, très disputé mais perdu 20-19 face à Barcelone. Quentin Losser, Lorenzo Thirouard-Samson, Bastien Pinault et William Howard sont passés à un millimètre d’XP d’une demi et ce n’est que partie remise. Déception également pour les Stormers de Toulouse, battus en quarts par les futurs vainqueurs et intraitables Serbes de Ub, après une phase de poule parfaitement gérée la veille. Franck Seguela, Paul Djoko, Hugo Suhard et Alexis Dargenton auront surtout eu le malheur de croiser trop tôt dans la compétition leur bête noire, battue neuf fois en neuf confrontations depuis la création des Stormers.

W FOR UB IN MARSEILLE! 🤩🇷🇸#3x3WTMarseille #3x3WT pic.twitter.com/7RYVnoTigg

— 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) July 5, 2026

Vincent Royet, Briana Goodchild et DJ Lass aux commandes de l’animation, la FIBA et le 3X Festival à l’orga, du soleil toujours du soleil, bref un week-end parfait à Marseille pour se souvenir que le 3×3 ça n’est pas que pendant les Jeux Olympiques. Phrase à surligner merci !