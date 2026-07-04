Nikola Jokic, VJ Edgecombe, SGA: carton plein pour les stars NBA en qualifications FIBA

Engagés aux quatre coins du monde avec leurs sélections respectives dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde FIBA 2027, les stars NBA ont montré tout leur talent entre hier soir et cette nuit. La France s’est elle imposée face à la Belgique à Anvers (72-80), sans pour autant être convaincante.

L’ensemble des nations de la planète basket jouent actuellement pour se qualifier à la Coupe du Monde 2027, qui aura lieu au Qatar. Du Canada à la Serbie en passant bien évidemment par les États-Unis mais aussi les Bahamas, les stars NBA ont globalement plutôt maitrisé. On fait le point !

Shai Gilgeous-Alexander

Le MVP NBA en titre a régalé le public de sa ville natale, Hamilton, durant le match entre le Canada et Porto-Rico. 26 points en 26 minutes, certaines habitudes sont particulièrement tenaces. À noter la nouvelle coupe de cheveux du bonhomme, rasé de près. Le Canada s’est logiquement imposé 110-84.

Sur le terrain par contre rien n’a changé :

26 points en 26 minutes hier soir lors de Canada – Porto Rico.pic.twitter.com/WTzf6bREN6 https://t.co/pInSkGxkea

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2026

Nikola Jokic

Un Canadien n’était pas à Hamilton pour encourager ses compatriotes, mais plutôt à Fribourg en Suisse pour supporter son pote. Jamal Murray a vu la Serbie de Nikola Jokic dominer la Suisse. Le Joker inscrit 22 points, 14 rebonds et 7 passes en 27 minutes, pour une victoire sereine face aux Hélvètes, 73-97.

Nikola Jokic doing things in the ‘most-Nikola-Jokic’ way. 🇷🇸

📊 22 PTS | 14 REB | 7 AST#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/fmU3jsRRjs

— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 2, 2026

VJ Edgecombe

Engagé avec les Bahamas, la jeune star des Sixers a régalé avec la sélection caribéennne. 26 points, du highlight à la pelle. Et surtout, très large victoire 123-74 face à la Jamaïque, à Nassau, devant le public maison. Régalade.

Pendant ce temps-là, VJ Edgecombe continue à se régaler avec les Bahamas.

Future star, future star… pic.twitter.com/M2q1CIp7Yx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2026

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