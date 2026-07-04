Les Wolves croient fort en leur capacité à recruter LeBron James

LeBron James sous un maillot des Wolves ? En pleine Free Agency du King, ce n’est pas forcément le scénario le plus probable mais ce n’est pas non plus un scénario à exclure. Minnesota fait le forcing pour tenter de recruter LeBron !

Parmi les équipes qui étaient sur le fameux tableau blanc de Rich Paul hier, il y avait les Wolves. Et pas juste dans un petit coin en haut à gauche (coucou les Warriors), ils étaient au centre du tableau.

Rich Paul on LeBron to the Wolves 👀 pic.twitter.com/TtENcsqDDy

— 🐺 (@WolvesBackNBA) July 3, 2026

Pour certains, en particulier du côté de Minneapolis, c’est la preuve que LeBron envisage une potentielle signature chez les Loups.

D’après Jon Krawczynski de The Athletic, les Wolves ont décidé de passer la vitesse supérieure pour essayer d’attirer le King à Minneapolis. Ils discutent avec le camp James, Rich Paul en tête, en soulignant l’opportunité qu’aura LeBron de jouer le titre chez les Loups.

Ces derniers possèdent un effectif hyper talentueux avec évidemment Anthony Edwards, mais aussi la nouvelle recrue LaMelo Ball, Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Ce qu’il manque ? Un poste 4 polyvalent capable de sublimer tout le monde, expérimenté et qui connaît le chemin du titre. Pas besoin d’être un génie pour comprendre que LeBron James s’intégrerait bien dans ce mix. Tellement bien qu’il pourrait venir remporter un cinquième titre dans une franchise qui n’en a jamais gagné un seul, ce qui lui donnerait un argument de poids – aux yeux des Wolves en tout cas – dans le débat du GOAT face à Michael Jordan.

Selon @JonKrawczynski, insider des Wolves bien informé, Minnesota ferait le forcing pour recruter LeBron.

« Ils ont la conviction qu’ils sont bien placés pour le recruter. Leur argument : viens chez nous pour tenter de gagner un titre qui pourrait mettre fin au débat du GOAT. » pic.twitter.com/GgfGpOShSl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2026

Sportivement, cela a beaucoup de sens. Mais les Wolves risquent de souffrir sur d’autres aspects face à la concurrence.

Minneapolis, c’est pas Miami ou San Francisco. Il fait -8000 degrés l’hiver, autant dire que ce n’est pas très pratique pour jouer au golf en extérieur. On se demande aussi si James souhaite vraiment – pour finir sa carrière – débarquer dans un tout nouvel environnement, contrairement à Miami et Cleveland (sa maison) qu’il connaît très bien, ou même Golden State qui est situé pas très loin de Los Angeles (où est actuellement implantée sa famille). Et puis, à 42 balais et pour sa 24e saison, LeBron est-il vraiment prêt à jouer les darons avec des personnalités aussi excentriques que LaMelo Ball et Anthony Edwards ? La barbe du King est déjà assez grise comme ça.

Enfin, on rappelle que les Wolves ne peuvent offrir que le minimum vétéran à James et ne possèdent donc pas d’avantage particulier sur le plan financier.

Tout ça pour dire qu’on imagine mal les Loups remporter la bataille pour le King. Mais ça ne coûte rien de rêver, et Minnesota rêve en grand.