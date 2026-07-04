Frédéric Fauthoux, après Belgique – France (72-80) : « On a été trop laxistes dans le 3e QT »

Sans convaincre, l’équipe de France masculine de basketball a battu la Belgique hier soir, à Anvers. Une victoire qui a laissé entrevoir de bonnes choses, mais aussi les gros points d’amélioration. En ligne de mire, le 3e quart-temps raté des Bleus qui a laissé les Belges espérer.

Une solide première mi-temps, où la différence dans la dimension physique entre les deux équipes a été claire et s’est répercutée sur le score. Des signes très encourageants côté bleu, avec un Zaccharie Risacher en confiance (après une saison NBA compliquée à Atlanta) et un Maxime Raynaud très altruiste, qui a inscrit ses premiers points en sélection sur son premier ballon, avant de profiter de ses fixations pour distribuer avec efficacité.

Un ensemble qui permet aux tricolores de basculer avec une avance plutôt solide à la pose (30-42). Cela avant une baisse frappante d’intensité, qui a permis aux Belges de prendre le contrôle du rythme et de revenir progressivement à une possession grâce notamment à Emmanuel Lecomte. Il faudra un beau passage de Jaylen Hoard sur le parquet pour remettre les Bleus à l’abri, Bleus qui s’imposent donc 72-80 sans vraiment convaincre.

Après la rencontre, Frédéric Fauthoux, sélectionneur, est revenu (dans des propos recueillis par l’Équipe) à sur ce troisième quart vraiment moyen des Bleus, parlant de « laxisme ».

« On a été beaucoup trop laxistes dans ce troisième quart-temps. Et du coup, ça nous a enlevé du rythme pour attaquer. C’est dommage car je trouvais la première mi-temps correcte. Maintenant, l’essentiel reste de gagner ces matchs […] J’ai vu des choses intéressantes, comme d’autres qu’il faudra régler pour le prochain match. »

Face à une Finlande qui peut elle compter sur son élément majeur, Lauri Markkanen (Jazz), il faudra faire meilleure figure pour assurer la première place du groupe. Rendez-vous à Pau, ce lundi, à 20h30 !