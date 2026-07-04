L’été a commencé et qui dit été dit Summer League en NBA. Cette nuit, le début du California Classic était l’occasion d’avoir un premier aperçu de certains rookies, notamment Yaxel Lendeborg et Cameron Carr. Spoiler, ils ont fait (très) bonne impression.

Un Warriors – Lakers peut attirer les regards même en Summer League.

À l’intérieur du Chase Center de San Francisco, plus de 7 000 personnes étaient réunies en tribunes pour voir notamment les débuts de Yaxel Lendeborg sous le maillot de Golden State. Le rookie, qui a été champion NCAA avec Michigan et tout juste drafté en 11e position, est considéré comme l’un des joueurs les plus « NBA-Ready » de sa cuvée. Il n’a pas perdu de temps pour briller.

19 points, 5 rebonds et 6 passes en 22 minutes (avec 1 contre et 1 interception, 4 pertes de balle), à 6/6 au tir dont 4/4 derrière la ligne à 3-points. Solide le bonhomme ! Yaxel a fait étalage de sa polyvalence et surtout de son adresse extérieure.

Bien Yaxel Lendeborg.

Va trouver sa place chez les Warriors, il a tout ce qu’il faut pour exceller. pic.twitter.com/MQukrDHG3U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2026

Il n’y a pas eu match (104-72 pour Golden State) mais en face, un autre rookie a marqué des points : Cameron Carr. Sélectionné par les Lakers en 24e choix, l’extérieur formé à Baylor a planté 19 pions en 24 minutes, avec un joli 5/11 du parking.

Les qualités athlétiques du garçon (fils de Chris Carr, finaliste du Slam Dunk Contest 1997 face à Kobe Bryant), associées à un shoot extérieur en progression, font de Carr un prospect pouvant potentiellement devenir un joueur 3&D en NBA. Carr a théoriquement le profil de l’ailier moderne qui peut scorer et défendre. Pour certains, il a même une belle gueule de « steal » de la Draft NBA 2026.

Vraie petite hype autour de Cameron Carr chez les Lakers.

On va voir si JJ Redick lui trouve une place, y’a des besoins sur son poste et il a un joli bras avec des belles qualités athlétiques.

Bons débuts hier soir en Summer League. pic.twitter.com/XErimNecwR

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Mais aussi…

Le California Classic était aussi l’occasion d’avoir un aperçu du rookie des Spurs Tarris Reed Jr., pivot de 22 ans sélectionné en 26e position à la dernière Draft.

27 minutes pour l’ancien d’UConn, pour 10 points (3/10 au tir), 7 rebonds et 1 contre.

Premières minutes de Tarris Reed avec les Spurs hier soir.

Physiquement, bonjour le client. pic.twitter.com/6ybzEjv3Zn

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