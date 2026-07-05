Darryn Peterson cartonne pour sa première en Summer League (28 points)

Darryn Peterson ouvrait sa Summer League cette nuit face aux Hawks. Première réussie pour le numéro 2 de Draft qui a inscrit 28 pions sur le bec des Faucons. Et puis tout le bagage offensif y est passé !

Débarrassé de ses problèmes de crampes qui l’ont gêné sur toute sa saison NCAA, Darryn Peterson a pu s’exprimer pour la première fois sur un parquet NBA cette nuit face à Atlanta pour ouvrir sa Summer League. Autant vous dire qu’il a pas fallu attendre très longtemps pour admirer le talent du garçon.

Pendant ce temps-là en NBA, Darryn Peterson a fait un carton pour son 1er match de Summer League (28 points).

Il est trop trop facile c’est abusé. pic.twitter.com/yVRZndQpue

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2026

28 points, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres à 11 sur 21 au tir dont 4 sur 7 derrière l’arc pour l’arrière du Jazz. Pure démonstration de bagage offensif : footwork, drive, toucher, limpide en contre-attaque.

Une fois que le taff était fait proche du panier, Peterson a dégainé depuis le parking en deuxième mi-temps. Pareil : step-back, sortie de dribble, sortie d’écran. Tout y est passé !

Son Jazz s’est en plus de ça imposé face aux Faucons d’un Kingston Flemmings distributeur (9 passes décisives) mais pas encore tout à fait au point (4 sur 16 au tir). C’est de la présaison, faut surtout pas s’emballer et il y a 8 pertes de balle à gommer, mais qu’est-ce que le basket a l’air facile pour Darryn Peterson…