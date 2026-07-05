Alors que Rich Paul (agent) a indiqué ce week-end que la décision de LeBron James ne tombera pas de sitôt, les rumeurs autour de son avenir continuent d’animer l’actualité NBA. Et celle qui prend du poids en ce moment concerne un retour du King à Cleveland, pour terminer sa carrière là où tout a commencé.

On savait, pour des raisons évidentes, que les Cavs feraient partie des options sérieusement envisagées par LeBron au moment de choisir sa nouvelle équipe pour une 24e saison NBA. Et d’après les dernières rumeurs, ils sont même tout en haut de la short list.

C’est en tout cas ce qu’indique l’insider Marc Stein, en se basant sur les bruits qui traversent actuellement les couloirs de la NBA. Des bruits associés à certains signaux qui pourraient bien signifier beaucoup : James passe actuellement du bon temps à Akron, il a retrouvé ses potes de lycée et côtoie même le manager général assistant des Cavs Brandon Weems, originaire d’Akron qui est « comme un frère » pour LeBron si l’on en croit les propos récents de Rich Paul.

LeBron avec tous ses potes de lycée (St-Vincent St-Mary à Akron), ainsi que Brandon Weems (assistant GM des Cavs). 👀👀

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2026

Autre signal mentionné par Marc Stein : Cleveland gardera volontairement une place dans son effectif pour y ajouter Bronny James, en cas de retour de son daron. Les Cavaliers sont actuellement très discrets sur le marché de la Free Agency, et James Harden attend même de signer son nouveau contrat pour faciliter une arrivée du King.

En matière de storytelling, un retour de LeBron dans son État natal et dans la franchise NBA où tout a commencé serait sans doute la plus belle des histoires. Le genre d’histoire qu’on raconte dans un documentaire ou une série Netflix. D’autant plus que Cleveland – finaliste de conférence en 2026 – aura l’occasion de se battre pour la suprématie de l’Est, voire même le titre NBA. Un mix parfait pour finir en beauté.

L’Ohio serait aussi un excellent spot pour toute la famille James, actuellement implantée à Los Angeles. C’est la maison, les repères sont là, et tout le monde accueillerait la LeBron Familia les bras ouverts, sous un bel air de nostalgie. Même l’hôpital d’Akron où est né le King pousse pour un retour. C’est dire l’engouement au niveau local.

Enfin, l’argument principal qui existait contre les Cavs, à savoir leurs grosses limites financières, ne semble plus vraiment d’actualité sachant que James recherche « le bonheur plutôt que l’argent », lui qui semble prêt à signer un petit contrat cet été.

Autant d’éléments qui font de Cleveland l’équipe à battre dans la course au King ? Possible, voire probable.

Rich Paul on the Positives and Negative of LeBron going back to Cleveland 👀

Positives: Big X factor, Brandon Weems. Brandon Weems is basically LeBron’s brother… That is a big feather in the cap

Negative: The negative is, no knock to Harden, but no Garland. He loves Garland… pic.twitter.com/RZo0UwApCk

— Heat Central (@TheHeatCentral) July 3, 2026