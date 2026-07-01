Tiens tiens tiens… Qu’est-ce qu’on apprend ce soir… La saison 2026-27 de LeBron James pourrait être filmée en intégralité pour en faire un docu ou une série. Un indice qui nous invite à croire que cette saison 2026-27 serait… sa dernière ?

C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis quelques mois : quand est-ce que LeBron James va bien pouvoir prendre sa retraite. Agé d’environ 85 ans, le King a annoncé hier qu’il serait encore là la saison prochaine mais pas aux Lakers, ouvrant la porte à un million de potins sur sa potentielle destination. Les Warriors reviennent souvent dans les discussions, et avec ou sans Stephen Curry à ses côtés LeBron James pourrait en tout cas être filmé tout au long de la saison prochaine, comme nous l’annonce Kevin O’Connor de Yahoo Sports.

LeBron James pourrait filmer la saison 2026-27 pour en faire un documentaire ou une série ! https://t.co/uJGtO5Lxvi pic.twitter.com/3XIskYOIrw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026



Ça sent quoi tout ça ? Beh ça sent la dernière danse, la dernière saison, la dernière ligne droite quoi. Michael Jordan nous a sorti The Last Dance 22 ans après, Kobe Bryant nous a offert un incroyable (imbuvable ?) Farewell Tour en 2016, Tim Duncan a envoyé un SMS avec son Nokia, bref toutes les légendes ont chacune leur manière de tirer leur révérence, et si LBJ décide de filmer la saison prochaine c’est peut-être bien qu’il a décidé que celle-ci serait la dernière…

Personne n’est prêt pour une série Netflix en huit saisons, vrai banger cinématographique qui s’annonce pour les fans de LeBron James. Si c’est à Golden State aux côtés de Steph on veut bien streamer tout ça, avec le vieux chauve en perso principal.