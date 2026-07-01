Kelly Oubre Jr. chez les Pacers pour 2 ans et 17 millions !

Petite signature en scred, mais signature de coquins pour les Pacers. Le beau gosse mais bizarrement coiffé Kelly Oubre Jr. rejoint l’Indiana pour amener sa folie, sa défense et son adresse à 3-points. Belle pioche !

Finalistes NBA en 2025, les Pacers avaient du abandonner toute ambition la saison passée à cause de l’absence prolongée de leur leader Tyrese Haliburton. Thérèse de retour à la rentrée, les joueurs de Rick Carlisle vont logiquement retrouver de l’ambition, et aux côtés du trio Haliburton / Siakam / Zubac, c’est un ailier très intéressant qui rejoint le projet en la personne de Kelly Oubre Jr.

🚨 Kelly Oubre Jr chez les Pacers pour 17 millions de dollars sur 2 ans.

En voilà une pièce intéressante pour une équipe qui va viser de nouveau très haut la saison prochaine ! 👀 https://t.co/I72CDyf2Kl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026



Joueur frisson par excellence, parfois sur courant alternatif mais globalement solide (13,3 points en carrière), Kelly Oubre Jr. va apporter un peu de spacing à ces Pacers et remplira à n’en pas douter la section highlights dans l’Indiana. Il rejoint sur les lignes arrières un groupe très complet (Haliburton, Nembhard, Nesmith, McConnell…) qui devrait jouer viser les Playoffs sans trop de problèmes.

Petite signature maligne pour les Pacers, et un regard de braise qui enflammera très vite la salle d’Indiana. A moins de 10 millions la saison, c’est une belle opération !