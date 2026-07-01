Toronto Raptors : ça joue quoi à l’Est avec Kawhi Leonard ?

Au sortir d’une belle et inattendue saison régulière qui a débouché sur une qualification directe en Playoffs, les Raptors viennent d’ajouter Kawhi Leonard à leur effectif. Cette arrivée vient donner une dimension encore plus grande à cet effectif ambitieux. Alors, ça joue quoi maintenant à l’Est chez les Dinos ?

L’histoire entre Kawhi Leonard et les Raptors va pouvoir reprendre ! Sept ans après leur unique saison commune qui a permis d’écrire la plus belle page de l’histoire de la franchise canadienne avec ce titre de Champion NBA en 2019. Ces retrouvailles sont porteuses d’espoir à Toronto, qui devient directement bien plus redoutable à l’Est et qui veut concurrencer encore un peu plus les Knicks, Cavaliers, Celtics, Pistons ou encore Sixers.

Pour rappel, voici les détails du transfert qui ramène The Klaw chez les Raptors. Ce trade avec les Clippers a désormais été validé et officialisé.

LE TRANSFERT COMPLET (si officiel) :

Les Raptors recoivent : Kawhi Leonard 😱

Les Clippers reçoivent : Brandon Ingram, Gradey Dick, 2 premiers tours de Draft, un pick swap et 2 seconds tours de Draft. https://t.co/NgvF4yDV7y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Certes, cela peut paraître cher pour un joueur de 35 ans dont l’historique de blessures peut parfois faire peur, mais lorsqu’il est en bonne santé, il fait partie du top 10 des meilleurs joueurs en NBA, et il n’est certainement pas dixième. Surtout, cette arrivée doit raviver de sacrés souvenirs chez les fans des Raptors.

De plus, à l’instant T, la franchise canadienne ne s’affaiblit pas. Brandon Ingram, redevenu All-Star à Toronto mais ayant peu à peu disparu de la circulation en Playoffs, fait le trajet inverse. Poste pour poste, Kawhi est bien évidemment un meilleur joueur, et Gradey Dick, aussi talentueux et bon shooteur soit-il, est peu à peu sorti de la rotation de Darko Rajakovic. Quant aux tours de Draft, ils pourraient valoir cher plus tard mais il est encore bien trop tôt pour le savoir, et le swap pour 2027 a de grandes chances de ne pas servir.

Kawhi Leonard arrive pour former un duo de choc avec Scottie Barnes, qui lui ressemble beaucoup dans certains aspects du jeu mais qui le complète également très bien. Offensivement, ils pourront se partager les responsabilités sans empiéter l’un sur l’autre. Mais c’est surtout défensivement parlant que les Dinos deviennent effrayants, et attaquer ces deux joueurs pourrait bien vite devenir angoissant pour les adversaires. De plus, les Raptors préféraient garder RJ Barrett plutôt que Brandon Ingram pour garder un effectif équilibré, et c’est ce qu’ils ont réussi à faire.

Kawhi Leonard.

Scottie Barnes.

Collin Murray-Boyles.

RJ Barrett.

Immanuel Quickley.

Les Raptors peuvent-ils concurrencer les Knicks au sommet de l’Est la saison prochaine ? 🤔 pic.twitter.com/JYRuVbiaXx

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A l’heure actuelle, le 5 majeur des Raptors n’est pas parfait, il y a encore ce défaut de spacing et il manque également un vrai porteur de balle capable de poser le rythme. Mais l’arrivée de Kawhi donne instantanément un nouveau visage à l’équipe Canadienne, Son impact offensif comme défensif change immédiatement le plafond de cette équipe, et fait aussi de Scottie Barnes une seconde option de luxe. A deux, ils devraient se partager la création et laisser Immanuel Quickley ou RJ Barrett jouer davantage sans ballon, là où ils seront encore meilleurs et mieux utilisés, le tout avec moins de pression à gérer.

C’est aussi au niveau du banc que certaines questions vont se poser. Gradey Dick est parti, Sandro Mamukelashvili aussi, et en l’état, les Raptors manquent de joueurs d’impact pouvant maintenir le cap quand les titulaires soufflent. Ce manque de profondeur peut rapidement devenir problématique en Playoffs. Il est indispensable d’avoir au moins 7 ou 8 joueurs fiables sur lesquels compter, et pour l’instant, les apports de Jamal Shead, Ochai Agbaji ou encore Ja’Kobe Walter semblent encore trop légers. A eux de prouver qu’ils ont de quoi hausser leur niveau de jeu et augmenter leur apport statistique.

Pour en revenir à Kawhi Leonard, il apporte l’expérience d’un champion NBA et MVP des Finales, avec Toronto en 2019 mais aussi avec San Antonio en 2014 ! Et accessoirement, il est l’auteur de l’un des plus gros shoots de l’histoire des Playoffs. Dans un vestiaire, c’est le genre de palmarès qui impose directement le respect. The Klaw est également le genre de joueur qui prend ses responsabilités quand ça compte, et qui peut tenter (et marquer) le shoot victorieux au buzzer, demandez aux fans des Sixers ce qu’ils en pensent sur le sujet…

HE’S BACK 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tphhSQZRny

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Avec ce transfert, les Raptors sont passés d’une équipe talentueuse mais dont le plafond de verre consiste à sortir au premier tour des Playoffs à un collectif qui a ses défauts, mais qui est redoutable, relou à affronter et qui dispose maintenant d’une force de frappe supplémentaire. Désormais, la franchise canadienne ne vise plus seulement la qualification, mais ils font partie du cercle des prétendants pour les finales de conférence. Bien sûr, il va falloir trouver la bonne formule et réaliser quelques ajustements pour Darko Rajakovic, notamment au niveau du banc, mais sur le papier, ça a de la gueule !

Dans l’absolu, ils ne semblent pas encore favoris au même point que les Knicks, ces derniers, au meilleur des sept matchs, devraient pouvoir disposer des Raptors, mais ces derniers viennent de changer de dimension avec l’arrivée de Kawhi Leonard, et les ambitions Canadiennes changent drastiquement. Kawhi Leonard revient avec une nouvelle mission, ramener les Raptors dans les hauteurs à l’Est. Reste à savoir si l’histoire est prête à se répéter. En tout cas maintenant, l’objectif est clair : gagner et aller le plus loin possible tout de suite !