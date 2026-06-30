Kawhi Leonard est de retour chez les Raptors !

7 ans après son départ en héros du Canada, Kawhi Leonard est de retour à Toronto ! Shams Charania vient d’annoncer que les deux camps étaient « en train » de finaliser les conditions du trade mais il n’y a plus que très peu de doutes : Kawhi est bien de retour chez les Dinos. Dans un trade conséquent, les Clippers reçoivent Brandon Ingram, Gradey Dick, 2 premiers tours de Draft, un pick swap et 2 seconds tours de Draft.

Après la bombe LeBron James, voici la bombe Kawhi Leonard ! À quelques heures de l’ouverture de la free agency les Clippers et les Raptors ont trouvé un accord pour envoyé le double champion NBA dans son ancienne demeure !

🚨 KAWHI LEONARD (PRESQUE OFFICIELLEMENT) DE RETOUR AUX RAPTORS !

C’EST COMPLÈTEMENT DINGUE, 7 ANS APRÈS SON DÉPART ET LE TITRE DES DINOS.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Les Clipps voient arriver en contre partie Brandon Ingram, Gradey Dick et 5 tours de Draft (2 premiers tours, 2 seconds tours et un swap).

Selon Chris Haynes, Kawhi Leonard et les Raptors vont, sous peu, se mettre d’accord sur les termes d’un contrat qui devrait durer 2 ans et qui assurerait de voir Kawhi jouer au Canada jusqu’à la saison 2028-29. Le All-Star de 35 ans aurait également vu cette opportunité pour prendre sa retraite en tant que joueur de Toronto.

Donc Kawhi Leonard devrait rapidement prolonger aux Raptors en arrivant à Toronto.

Deux ans selon Chris Haynes, ce qui emmènerait le joueur jusqu’en 2029 au Canada ! https://t.co/blPmKcNiuA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Il restait un an de contrat, à 50,3 millions de dollars, pour Kawhi Leonard qui va désormais retrouver une salle qu’il connaît bien et qu’il a fait rêver plus d’une fois ! Encore une fois : quelle début d’été et VIVE LA NBA !!!