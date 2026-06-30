Officiel : LeBron James quitte les Lakers pour continuer sa carrière ailleurs !

C’est la bombe que tout le monde attendait depuis des mois : LeBron James ne prendra pas sa retraite cet été ! Mais plus incroyable encore, Shams Charania vient d’annoncer que le King quittera les Lakers lors de la free agency. Un véritable séisme en NBA !

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LEBRON JAMES CONTINUERA EN NBA LA SAISON PROCHAINE, MAIS PAS AUX LAKERS !

LE KING ÉVOLUERA SOUS UN MAILLOT DIFFÉRENT POUR SA 24E SAISON ! 🔥 https://t.co/v7Wnrdlwe2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Alors que les Lakers espéraient poursuivre l’aventure avec LeBron pour une neuvième saison, le quadruple champion NBA aurait décidé de tourner la page de sa propre initiative. Après huit saisons sous le maillot violet et or, marquées par un titre NBA en 2020, un trophée de MVP des Finales et la toute première NBA Cup remportée en 2023, LeBron s’apprête à quitter Los Angeles en véritable légende de la franchise.

À bientôt 42 ans, le King ne compte donc pas raccrocher. Au contraire, il se prépare à disputer une 24e saison NBA, un record qui ne fera qu’ajouter un nouveau chapitre à l’une des plus grandes carrières de l’histoire du sport. Une seule question demeure : où jouera-t-il la saison prochaine ?

LeBron James part des Lakers en tant que légende de la franchise :

🔸 8 saisons

🔸 8 sélections au All-Star Game

🔸 7 sélections dans les NBA-Teams

🔸 La NBA Cup en 2024

🔸 Une deuxième place au MVP

Et surtout, surtout, LE TITRE NBA DANS LA BULLE EN 2020 ! 🏆 pic.twitter.com/5YCSx0A105

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Les Warriors en pole position ?

Le suspense est loin d’être terminé, puisque la prochaine destination de LeBron reste inconnue. D’après Marc Stein, les Golden State Warriors seraient actuellement les mieux placés pour attirer le King.

Selon @TheSteinLine, ce sont bien les Golden State Warriors qui sont en pôle position pour attirer LeBron James.

Anciens ennemis, nouveaux alliés ? 🤔 pic.twitter.com/9SK1yUuNCz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Si cette information se confirme, les fans assisteraient enfin à un scénario longtemps fantasmé : voir LeBron James et Stephen Curry évoluer ensemble pendant une saison entière.

Après s’être affrontés à quatre reprises en Finales NBA et avoir remporté ensemble la médaille d’or olympique à Paris en 2024, les deux légendes pourraient unir leurs forces pour tenter de décrocher un nouveau titre… si ce transfert venait à se concrétiser, il s’agirait sans doute de l’un des plus gros mouvements de l’histoire récente de la NBA.

LeBron James va donc nous régaler encore un peu, on ne peut pas mieux commencer l’été et cette free agency s’annonce VRAIMENT historique ! VIVE LA NBA !!!