Les Warriors grands favoris pour signer LeBron James ?

La bombe est tombée en début de soirée : LeBron James a décidé de quitter les Lakers. Pour aller où ? Plusieurs options existent, mais les Warriors semblent être les favoris pour recruter le King et ainsi créer une folle association avec Stephen Curry.

Les rumeurs d’une arrivée de LeBron à Golden State ont animé l’actu des derniers jours, notamment depuis que Draymond Green a décliné sa player option pour potentiellement permettre la signature du King. En ce jour d’ouverture de la Free Agency, elles viennent de recevoir un coup de boost supplémentaire.

LeBron James vient donc d’informer les Lakers de son désir d’aller voir ailleurs. Et très vite, les Warriors ont été cités comme l’équipe étant en pole position pour le signer.

Selon @TheSteinLine, ce sont bien les Golden State Warriors qui sont en pôle position pour attirer LeBron James.

Anciens ennemis, nouveaux alliés ? 🤔 pic.twitter.com/9SK1yUuNCz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

LeBron James aux côtés de son pote et ancien rival Stephen Curry pour finir sa carrière en beauté, c’est vrai que ça a de la gueule niveau storytelling. Certaines rumeurs parlaient même d’une arrivée commune du King avec Anthony Davis, son ancien coéquipier aux Lakers avec qui il a remporté le titre en 2020, pour former un gros Big 4 avec Draymond Green. On n’en est pas encore là, mais James semble plus proche que jamais de la Baie de San Francisco.

Pour convaincre définitivement le King de finir sa carrière chez eux, les Warriors devront néanmoins faire quelques manœuvres. D’après Bobby Marks d’ESPN, Golden State n’est plus en position d’offrir la full mid-level exception (15 millions de dollars) depuis la prolongation de Kristaps Porzingis hier. Il va donc falloir bricoler un peu. De plus, l’insider Anthony Slater indique que Golden State « va devoir recruter » pour espérer signer James. Il a ajouté que même si les Warriors sont optimistes concernant leurs chances, ils n’auraient reçu « aucune indication » disant qu’ils sont en pole position pour recruter LeBron.

The Warriors have not been given any indication that they’re the frontrunners to land LeBron James, per @anthonyVslater

While there’s optimism about their chances, sources say some level of recruitment will be required. pic.twitter.com/PF8DK0foVJ

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 30, 2026

Tout reste donc à faire, mais les Warriors semblent représenter le spot le plus probable pour la 24e saison de James. La proximité de la franchise de San Francisco avec la ville de Los Angeles, où est implantée la famille James, représente un argument supplémentaire pour les Warriors.

À Golden State de conclure désormais !