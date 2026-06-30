Kristaps Porzingis prolonge aux Warriors pour 40 millions de dollars sur 2 ans !

Pas de surprise côté Warriors. Golden State a prolongé son intérieur Kristaps Porzingis pour 40 millions de dollars sur deux ans. Un salaire raisonnable qui pourrait permettre de prolonger également Draymond Green.

Plus tôt dans la journée, Draymond Green a accepté de laisser tomber sa Player Option à 28 millions de dollars pour offrir de la flexibilité à sa franchise des Golden State Warriors. Ce faisant, les Californiens disposaient d’une marge de 48 millions de dollars avant le Premier Apron pour pouvoir également prolonger Kristaps Porzingis.

C’est désormais chose faite, selon Shams Charania, puisque le Letton a prolongé dans la Bay pour 40 millions de dollars sur deux ans.

🚨 KRISTAPS PORZINGIS PROLONGE AUX WARRIORS !

20 millions par an sur 2 saisons, avec une player option sur la deuxième. https://t.co/omvmG33F1X

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Mike Dunleavy Jr a donc totalement de quoi ramener Draymond Green en lui offrant un nouveau contrat plus long et peut-être même faire d’autres petites opérations avec cet argent.

En plus de ce matelas, les Warriors disposeront de leur Mid-Level Exception (s’ils trouvent aussi preneurs pour Moses Moody) qu’ils espèrent utiliser pour recruter LeBron James. Toujours dans le but, aussi, d’échanger Anthony Davis contre, notamment, Jimmy Butler.

Un cinq de fin de match Stephen Curry – LeBron James – Draymond Green – Kristaps Porzingis – Anthony Davis, ça vous plaît sur le papier ?