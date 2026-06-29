Les Warriors ciblent… LeBron James ET Anthony Davis ?

Parce que la jeunesse, c’est visiblement pour les faibles. Les Warriors, qui manifestent de l’intérêt pour LeBron James depuis plusieurs mois – selon la plupart des insiders – pourraient aussi tenter d’attirer Anthony Davis, selon Kevin O’Connor. Celui qui a été transféré aux Wizards l’hiver dernier est pourtant plutôt décidé à jouer avec Washington.

Les Warriors aiment l’expérience. Vraiment beaucoup. Autour d’un Stephen Curry au temps désormais compté, la direction des Dubs souhaite ajouter des pièces qui ont déjà gagné, au prix de la jeunesse. LeBron James est évidemment la cible numéro 1, avec un contrat maximal proposé autour des 15 millions de dollars l’année. Le King est actuellement en vacances, et les Lakers pourraient le prolonger, tout comme réaliser un sign and trade pour récupérer l’intérieur dont ils ont tant besoin en échange de leur numéro 23.

Le plan DINGUE des Warriors cet été selon @KevinOConnor :

1) Récupérer Anthony Davis via un trade autour de Jimmy Butler.

2) Signer LeBron James à la Free Agency.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

À San Francisco, l’idée est de proposer au King et à Curry un intérieur de grand talent, déjà titré. Reformer le duo James – Anthony Davis ? Un doux rêve sur le papier, mais qui forcerait les Warriors à réaliser un gros transfert pour s’offrir les services de l’intérieur. Et donc de lâcher Jimmy Butler et ses 57 millions de dollars de salaire dans l’opération, qui se remet toujours de sa grosse blessure.

Pour les Wizards, qui ont clairement manifesté leur envie de gagner maintenant, transférer Davis permettrait de récupérer des choix de Draft (les Warriors en ont encore deux au premier tour de disponibles) mais pénaliserait fortement l’équipe sur le plan sportif. Surtout quand le président de la franchise a assuré que les relations entre cette dernière et le joueur étaient excellentes. Golden State apparaît plus que jamais comme déterminé à donner une dernière chance à Stephen Curry.