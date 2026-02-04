Transfert NBA : Anthony Davis file chez les Wizards !

OH L’ÉNORME TRANSFERT ! Anthony Davis quitte les Mavericks et file chez les Wizards dans un trade incluant plusieurs joueurs. Washington marque ses intentions sportives, Dallas tire une croix sur le projet Davis tout juste un an après l’avoir échangé contre Luka Doncic !

Anthony Davis chez les Mavericks, là où la défense gagne les titres : c’est terminé ! Un an à peine après son arrivée dans le Texas après un transfert tonitruant incluant Luka Doncic, le pivot champion NBA est déjà sorti de l’effectif de Dallas. Les Wizards recherchaient activement, selon plusieurs rumeurs très sérieuses, un pivot depuis plusieurs jours. Les voilà comblés !

ANTHONY DAVIS CHEZ LES WIZARDS 😱😱😱 https://t.co/xm8tmqj9Bh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Voici les détails complets du transfert, qui inclut plusieurs joueurs ainsi que des tours de Draft :

Les Mavericks reçoivent : Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 choix de Draft de premier tour et 3 second tours.

Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 choix de Draft de premier tour et 3 second tours. Les Wizards reçoivent : Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum.

On félicitera chaleureusement Nico Harrison pour sa vision long terme à Dallas, tandis qu’à Washington, on montre clairement les crocs. Trae Young, Alexandre Sarr, Anthony Davis pour former un big three qui visera le résultat sportif dès la saison prochaine.

Avec une grande quantité de jeunes profils, les Wizards tiennent aussi de quoi entourer leurs nouvelles stars. Reste à voir ce que deviendront les joueurs qui accompagnent Anthony Davis. Transférés dans la foulée, ou plutôt cet été ?