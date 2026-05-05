NBA Playoffs 2026 : Pistons – Cavs, la preview !
Le 05 mai 2026 à 17:46 par Nicolas Meichel
Pistons et Cavs se retrouvent en demi-finale de conférence après avoir éprouvé de grandes difficultés à se sortir de leur premier tour face au Magic et aux Raptors. Place à une nouvelle opposition pour ces deux équipes : dynamique, angle tactique à surveiller, joueurs facteurs X et pronostic, le programme reste le même pour cette preview !
Une bien belle chaîne YouTube !
Tags : Cavaliers, pistons, Playoffs NBA, Preview