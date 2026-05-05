Il aura fallu attendre longtemps avant de connaître l’affiche de cette demi-finale de Conférence Est, mais nous y voilà ! Ce mardi 05 mai débute la confrontation (attendue) entre Pistons et Cavaliers. Un duel entre le premier de la saison régulière à l’Est contre le quatrième, qui devrait faire des étincelles et qui pourrait durer un petit moment… Par ici la grosse preview !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

27 octobre 2025 : Pistons – Cavs (95-116)

(95-116) 4 janvier 2026 : Cavs – Pistons ( 110-114)

( 110-114) 27 février 2026 : Pistons – Cavs (122-119)

– Cavs (122-119) 3 mars 2026 : Cavs – Pistons (113-109)

Les affiches entre Detroit et Cleveland cette année ont réservé du beau spectacle et, la plupart du temps, des fins de match serrées. Chaque équipe a gagné une fois à domicile et une fois à l’extérieur, mettant les deux franchises à égalité sur la saison (2-2).

À noter que lors de ces quatre confrontations, les deux équipes ont affiché complet lors des deux premiers matchs avant de voir les Cavs se présenter sans Donovan Mitchell lors des deux suivants. Spida a d’ailleurs particulièrement apprécié jouer contre Detroit cette année puisqu’il a marqué 35 et 30 points lors de ses deux apparitions face aux hommes de JB Bickerstaff.

Par ailleurs, Cade Cunningham, qui reste sur un premier tour de très grande classe, n’a pas forcément brillé lors des rencontres face aux Cavs cette saison (18 points de moyenne sur les quatre matchs, dont deux matchs à 12 et 10 points).

Les deux équipes arrivent au complet pour ce deuxième tour qui s’annonce très disputé !

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Y a-t-il vraiment un favori dans cette série ?

Les Detroit Pistons arrivent dans cette série forts de leur très bonne saison régulière et sur une dynamique de trois victoires de suite face au Magic, contre qui ils étaient menés 3-1 au premier tour, avant de tout renverser et de remporter le Game 7 dimanche soir grâce à un grand Cade Cunningham et un Tobias Harris à son meilleur niveau. Harris est même devenu le premier lieutenant de Cade après la disparition de Jalen Duren dans ces débuts de playoffs.

Et c’est peut-être justement dans ce secteur intérieur que la série pourrait se jouer. Car si sur les lignes arrières, le talent est indéniable des deux côtés, dans la raquette en revanche, si Jalen Duren n’élève pas son niveau de jeu, cela pourrait se compliquer lourdement pour Detroit.

« Together all the time, all the time together. » ✊

Leadership from a veteran like Tobias Harris (30p, 9r, 3s in Game 7) makes all the difference in the postseason!@tobias31 and the Pistons face off against the Cavs in Game 1 starting Tuesday at 7 PM ET on NBCSN/Peacock. pic.twitter.com/kcYs8HTj8Q

— NBA (@NBA) May 4, 2026

Oui, parce qu’en face, les deux tours de contrôle que sont Evan Mobley et Jarrett Allen se sont réveillés petit à petit dans leur série face aux Raptors et arrivent avec le plein de confiance. Jarrett Allen a justement sorti un Game 7 de mammouth et pourrait bien se régaler sous le cercle si Duren n’impose pas son physique.

Alors il y aura toujours Isaiah Stewart pour jouer des coudes et pour faire monter la sauce, mais bon… JB Bickerstaff se passerait bien de devoir compter sur Stewart au niveau du scoring.

The vibes are high as the Cavs celebrate a big Game 7 win in Cleveland led by 22p & 19r from Jarrett Allen 💪

Cavs/Pistons tips off Tuesday at 7 PM ET on NBCSN/Peacock! pic.twitter.com/M54kkupTOs

— NBA (@NBA) May 4, 2026

En parlant des coachs, cette série promet un affrontement tactique de haut niveau. En effet, Kenny Atkinson et JB Bickerstaff (respectivement 1 et 2 du trophée de coach de l’année 2025), tous deux très efficaces en saison régulière, ont des choses à prouver en Playoffs.

On imagine mal Bickerstaff sortir la même série que face à Orlando, où le succès de son équipe est plus dû à la nullité du Magic qu’autre chose, mais on peut compter sur lui pour remobiliser ses joueurs et pour faire pencher la balance de son côté en continuant à s’appuyer sur son duo Cunningham – Harris et sur son banc avec un Dennis Jenkins en fer de lance.

Côté Cavs, Kenny Atkinson devra continuer à impliquer ses deux intérieurs pour faire des dégâts dans la peinture et devra remobiliser son duo star d’arrières Mitchell – Harden, qui a soufflé le chaud et le froid lors du premier tour et qui devra élever son niveau de jeu et se montrer beaucoup plus efficace pour faire peur aux Pistons.

Un de ces deux coachs va passer une grosse étape en atteignant les finales de conférence, et ce n’est pas rien… lequel des deux ? Début de réponse dans la nuit de ce mardi 5 mai, à 1h du matin heure française, pour ce Game 1 du « Bickerstaff-ico » (retour de JB à Cleveland où il avait coaché les Cavs pendant 5 saisons).

« On va devoir être solides mentalement et physiquement pour battre cette équipe. Ils sont #1 seed, ce sont les favoris… on y va en tant qu’outsiders, ce qui représente un défi »

« We’re going to have to mentally and physically tough to beat this team. We go in there as underdogs, which is a challenge. » #Cavs head coach Kenny Atkinson on the second round series vs #Pistons pic.twitter.com/S0Rvv3Cr0L

— 92.3 The Fan (@923TheFan) May 4, 2026

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai à 1h

Game 2 : Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 1h

Game 3 : Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons, samedi 9 mai à 21h

Game 4 : Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai à 2h

Game 5* : Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai

Game 6* : Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai

Game 7* : Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai

*si nécessaire

🗓️ Le programme de la série 🗓️

🔹Game 1 : Pistons – Cavs, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai à 1h

🔹Game 2 : Pistons – Cavs, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai à 1h

🔸Game 3 : Cavs – Pistons, samedi 9 mai à 21h

🔸Game 4 : Cavs – Pistons, dans la nuit du lundi 11 au… pic.twitter.com/nkOehS9QD6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

LA PREVIEW EN VIDÉO