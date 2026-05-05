TrashTalk Award – Premier tour des Playoffs 2026 : qui a parlé le plus fort ?

Le premier tour des Playoffs est officiellement terminé, et les joueurs s’en sont donné à cœur joie au niveau des punchlines en tous genres. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule de ce TrashTalk Award spécial premier tour des Playoffs ?

La dernière édition du TrashTalk Award a été remportée par Kevin Durant qui s’occupe du cas Dillon Brooks.

Cavaliers – Raptors

Une série plutôt tranquille niveau joute verbale, mais les Cavaliers n’ont pas manqué de lancer une petite pique à leurs adversaires lors du Game 7 remporté à la maison. Lorsque la victoire était acquise, le DJ de la salle a jugé très bon de diffuser « Not Like Us » de Kendrick Lamar.

The Cavs arena played “Not Like Us” by Kendrick Lamar as they eliminated the Toronto Raptors 😭 pic.twitter.com/YDmOM66FNs

— BrickCenter (@BrickCenter_) May 4, 2026

Une chanson sciemment choisie quand on sait que K-Dot est en clash ouvert depuis plusieurs années avec Drake, légende de Toronto. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui considèrent le rappeur de Los Angeles (et accessoirement cousin de Nick Young) comme vainqueur de ce beef. Une petite pique de bonne guerre donc entre deux franchises qui ont tout donné.

Celtics – Sixers

Là, on a déjà bien plus de matière pour constater la rivalité qui anime ces deux franchises peu éloignées géographiquement l’une de l’autre. Et tout ça a commencé avant même la série. En effet, les fans des Sixers ont chanté « We want Boston ! » (on veut Boston) à qui veut bien l’entendre pour montrer qu’ils n’ont pas peur des Verts.

Note en trashtalking : 76/20 💀💀💀💀 pic.twitter.com/ArwbHTzov5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2026

Les C’s ont eu 35 points d’avance dans ce match et ont donc repris ce chant à gorge déployée dans leur antre. La confiance régnait à Boston qui a mené 3-1, mais c’était sans compter sur de valeureux Sixers qui se sont battus, et ont fait pencher la balance de l’autre côté. Joel Embiid a notamment repris l’attirail de LeBron James avant que ce dernier ne remonte 3-1 aux Warriors. Lunettes de soleil et écouteurs vissés dans les oreilles, il a ensuite tout fait pour que ça arrive, ridiculisant Jaylen Brown au passage.

Embiid pulled up to game 7 as the LeBron “down 3-1” meme 😭 pic.twitter.com/fOBtIz7JdO

— BrickCenter (@BrickCenter_) May 2, 2026

Jaylen Brown you can’t clap in somebody face and get walked down like this. Come on man 😭💀 pic.twitter.com/WJ0C6xG3G9

— Hater Report (@HaterReport) May 3, 2026

Philly l’a fait, remporter cette série contre le 2e à l’Est et considéré comme le principal adversaire du Thunder en vue d’éventuelles Finales NBA. Jaylen Brown a ensuite continué de se ridiculiser tout seul comme un grand en multipliant les réactions sur le corps arbitral.

« [Joel Embiid] also was flopping around. … They rewarded him for that, but that’s the league that we’re in. »

—Jaylen Brown after the Game 7 loss pic.twitter.com/FvzlGeKD24

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 3, 2026

« Joel Embiid a floppé, et ils l’ont récompensé. C’est la ligue dans laquelle on évolue aujourd’hui. »

Jaylen Brown persiste :

« Le flopping a ruiné notre sport. Joel Embiid est l’un des meilleurs bigs de l’histoire du basketball et il floppe. Il le sait. »

Je crois qu’il répète pour être bien sûr de recevoir une amende 🤑pic.twitter.com/oZo1qn8Nqf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

Payton Pritchard a aussi déclaré qu’il se foutait un peu de Joel Embiid sur cette série, jouant le RP nonchalant, mais le pivot américano-camerounais n’a pas laissé passer ça.

Joel Embiid a lâché une dédicace à Payton Pritchard après le Game 7 :

« J’ai vu leur #11 dire qu’ils s’en fichaient que je joue ou non… Quand l’équipe adverse ne se soucie pas de toi et n’a pas de stratégie spécifique contre toi, ça t’aide à faire de meilleurs matchs. Je… pic.twitter.com/0LAX4gxnxI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026

Et maintenant, on vous laisse avec ça.

Embiid reacting to the “We Want Boston” chants now becomes an all-time moment after that Game 7 performance and win pic.twitter.com/G3MLWIOTKq

— Tyler DeLuca (@TylerDeLuca) May 3, 2026

WANTED BOSTON ✅

BEAT BOSTON ✅ pic.twitter.com/M5VUOZKG9N

— Philadelphia 76ers (@sixers) May 3, 2026

Knicks – Hawks

Série pas si équilibrée que ça, qui a vu les New-yorkais désosser les Faucons sur le Game 6. C’était une véritable boucherie, mais il suffit de voir les chants anti Trae Young qui descendent du MSG ou le chambrage de KAT sur Jonathan Kuminga pour voir que l’animosité entre ces deux équipes persiste.

Knicks fans chanting “F**k Trae Young” and he doesn’t even play for the Hawks anymore 💀

Relentless. pic.twitter.com/5gnF4DLUrr

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 19, 2026

KARL-ANTHONY TOWNS QUI SCORE SUR JONATHAN KUMINGA ET FAIT LA CÉLÉBRATION DU « TOO SMALL ».

TIMOTHÉE CHALAMET QUI S’EMBALLE SUR LE BANC.

C’EST ÇA, LES PLAYOFFS AU MADISON SQUARE GARDEN ! 🍎 pic.twitter.com/WpOeU5W1gc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Pistons – Magic

On n’a pas eu beaucoup de nouvelles de Jalen Duren durant ces séries, et le peu de nouvelles qu’on a pu avoir, c’est quand il s’est fait escalader par Jamal Cain, ce que n’a pas manqué de pointer du doigt Paolo Banchero une fois la chute du pivot des Pistons (sur les fesses) actée.

Paolo pointing at Duren 💀💀💀 https://t.co/B74w46DAbA

— Not Another Magic Pod (@Notanothermagic) April 28, 2026

In case you thought I was joking 💀💀 https://t.co/BwhzDcXp2E pic.twitter.com/LG6tg4nv4Y

— Eric Vincent (@IAmEricVincent) May 3, 2026

Thunder – Suns

Devinez qui on a encore une fois retrouvé au centre de bon nombre d’embrouilles chez les Suns. Oui oui, c’est bien Dillon Brooks même si la côte devait être à 1.02. L’arrière canadien a tout d’abord refusé de donner le ballon à Chet Holmgren pour son rituel d’avant-match.

Dillon Brooks wouldn’t let Chet Holmgren hold the ball before the game. 🤣

(via @Jake_M_Garcia)

pic.twitter.com/wbYXhCntLO

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 19, 2026

L’ancien des Grizzlies et des Rockets va également sortir quelques sales coups, notamment contre Chet encore une fois, mais aussi contre SGA, son coéquipier en sélection et ami.

Dillon Brooks SMACKED Chet in the face 😭 pic.twitter.com/8Px7fXTf0S

— NBACentel (@TheNBACentel) April 19, 2026

Dillon Brooks got a tech 3 minutes into the game for shoving SGA 😭 pic.twitter.com/pmHUbtP8E2

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 28, 2026

Incorrigible on vous a dit.

Spurs – Blazers

Victor Wembanyama a été bon sur le terrain ET dans la joute verbale sur ce premier tour face aux Blazers. Blessé pour le Game 2 à cause du protocole commotion, les Blazers en ont profité pour gratter un match et éviter le sweep, mais le Frenchy sait très bien ce qu’il serait advenu de ses adversaires s’il avait été là.

Wemby to the Blazers 👀

« Y’all would’ve been down 4-0 » pic.twitter.com/FBWPjvOaao

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 25, 2026

« Si j’étais là, vous auriez perdu 4-0 » (si notre lip-reading est juste…)

Mais ce n’est pas tout, il a fait vivre un cauchemar à Deni Avdija qui a non seulement vrillé face à Stephon Castle, mais qui a aussi dû goûter aux blocks de Wemby, et même à certains sourires narquois après coup.

He was laughing in his face 😭 https://t.co/DaFcsRToAK pic.twitter.com/OUVxwOesBU

— Wemby Central 👽 (@WembyCentral) April 26, 2026

Ce même Avdija a eu une dent cassée dans cette série suite à un contact rugueux, et à chaque fois que l’ancien Wizard se présentait sur la ligne des lancers, certains fans ont eu l’idée d’une déconcentration très… ingénieuse.

that tooth sign is the wildest shit I’ve ever seen 😭😭😭

Spurs fans creativity off the charts 📈 https://t.co/8tuKr3mjl3

— hymn duncan (@hymnduncan) April 29, 2026

Merci aux Texans pour leur créativité sur ce premier tour.

Lakers – Rockets

Peut-être la série la plus calme de ce premier tour, Luka Doncic se contenant d’appeler Alperen Sengun le « baby Capela » après un lancer raté, lui qui est habituellement surnommé baby Jokic. Alpi sera donc sorti sur le même score que le pivot serbe face aux Wolves (on y vient, ne vous en faites pas).

“BABY CAPELA!”

What Luka Doncic yelled at Alperen Sengun while at the free-throw line, making a joke about his “Baby Jokic” nickname, while tying in the DeAndre Ayton & Clint Capela spat 👀🗣️

Months ago, Ayton said the Lakers were “trying to make me Clint Capela,” where Capela… pic.twitter.com/96wpaJa5DY

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 28, 2026

Nuggets – Timberwolves

C’est LE gros morceau de l’Ouest, voire de tout le premier tour, avec Jaden McDaniels dans le rôle du méchant dans le film. L’ailier des Wolves a commencé par tailler toute la défense des Nuggets, indiquant clairement qu’ils sont tous nazes.

pic.twitter.com/RFjGKgj3Sd

Jaden McDaniels sur la stratégie offensive des Wolves :

« Attaquer Jokic, Jamal, tous les mauvais défenseurs. Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon, toute leur équipe. »

Q : Ils sont tous de mauvais défenseurs ?

Jaden : « Ouais, ce sont tous de…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2026

JMD a ensuite assumé ses propos en claquant 20 points, 10 rebonds et la victoire, se permettant même un petit lay-up qui a fait dérailler Jokic, pas content de le voir scorer à la dernière seconde alors que le match était déjà plié.

Jaden McDaniels il y a deux jours : « Ce sont tous des mauvais défenseurs à Denver ».

Jaden McDaniels cette nuit : 20 points, 10 rebonds et la victoire.

😤😤😤pic.twitter.com/2tDz19QrNm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

WOLVES-NUGGETS GET CHIPPY AT THE END OF GAME 4 😳

Jokić didn’t like McDaniels’ last-second layup 😬 pic.twitter.com/Do9a85rdlC

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2026

Jokic a indiqué clairement ne pas avoir apprécié, tandis que McDaniels a une nouvelle fois sorti la boîte à punchlines.

Nikola Jokic sur son altercation avec Jaden McDaniels :

« Je ne regrette rien. Parce qu’il a marqué alors que tout le monde avait arrêté de jouer. Vous avez tous vu ce qu’il s’est passé. » pic.twitter.com/fyAdhR51Pw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

*

Jaden McDaniels sur la dernière séquence et l’altercation avec Jokic (via @anthonyVslater) :

« Il reste du temps au chrono, donc je vais aller marquer.

Je ne sais pas ce qu’il (Jokic) a dit, pour être honnête. J’ai juste vu quelqu’un d’énorme arriver sur moi. »

😭😭 pic.twitter.com/ZvDSrjXyuT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

McDaniels s’est parfois retrouvé du mauvais côté des highlights, avec Christian Braun qui le pointe du doigt après un dunk (il récoltera d’ailleurs une faute technique pour ça). Mais le mot de la fin était clairement pour l’ailier des Wolves.

Christian Braun got a tech for pointing at Jaden McDaniels…

NO FUN LEAGUE pic.twitter.com/phoO1YBDN3

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 28, 2026

C’est une des plus grandes sessions trashtalking de ces dernières années. Un moment qui va entrer dans l’histoire NBA.

Jaden McDaniels qui clashe TOUT DENVER, se frite avec eux, dit que ce sont des plots en défense, et les élimine en les terminant au Game 6.

Chef d’œuvre. pic.twitter.com/h3HTwqJsTq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

La prophétie d’Anthony Edwards, qui disait « ils ont Kevin Durant mais on a Jaden McDaniels » quelques années plus tôt, s’est donc vérifiée.