Les Wolves surprennent les Spurs (104-102) : Anthony Edwards héroïque !

Les Wolves n’en finissent plus de surprendre la NBA ! Avec un Anthony Edwards très solide pour son retour de blessure, la clique du Minnesota s’est offerte les Spurs dans ce Game 1 de demi-finale de Conférence. Le triple-double (avec les contres !) de Wemby en face n’a rien pu faire. 1-0 pour les Loups !

Match qui a très rapidement pris l’allure d’une véritable guerre de tranchées. Trois contres sur les trois premières actions signés de nos Wemby et Rudy nationaux. Si vous aviez besoin d’une séquence pour résumer l’entièreté de la rencontre, la voici :

La séquence en vidéo ! 😍pic.twitter.com/APooUdAwap https://t.co/3wmRhvDVNe

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Bataille durant laquelle chaque camp s’est rendu coup pour coup tout au long de la rencontre. C’était pourtant mal barré pour les Wolves, outsider de la partie en plus d’avoir vu Jaden McDaniels rapidement être mis en difficulté par trois fautes. Heureusement que les Loups ont pu compter sur leur Fourmi dans cet instant de doute.

Pour ceux qui se demandaient, Anthony Edwards est revenu bien bien fort après avoir commencé le match sur le banc. 5 points très rapides dans le premier quart dès son entrée en jeu, Ant a ensuite remis le couvercle en début de dernier quart avec 7 pions en 4 minutes pour maintenir le suspense d’une rencontre déjà irrespirable. On vous avait dit une guerre de tranchées !

En face de lui, si Victor Wembanyama a pas mal galéré au tir (5 sur 17), l’Alien a marqué la rencontre par sa défense. Prenez des lunettes de protection avant de lire les prochaines lignes… 12 contres, DOUZE CONTRES ! TWELVE !!! Record NBA dans un match de Playoffs. Et puisque c’est jamais assez, le tout étant accompagné de 11 points et 15 rebonds… bah ça fait triple-double. Le BAZAR !

LES 12 CONTRES DE VICTOR WEMBANYAMA EN VIDÉO ! 🎥

RECORD ALL-TIME EN PLAYOFFS NBA ! 🔥 pic.twitter.com/7d6wlyEayw

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M’enfin dans une bataille il faut toujours un gagnant, et il a fallu attendre les derniers instants de ce Game 1 pour le voir se dessiner. Si les Wolves ont laissé beaucoup de lancers en route (12 sur 21), ce qu’ils ont laissé sur la ligne, les Spurs l’ont perdu derrière l’arc (28% de réussite d’un côté, 38% de l’autre).

Et c’est sur un 3-points de ce vieux briscard de Mike Conley que les Loups ont créé le premier vrai écart du match avec 9 points d’avance. Écart qui sera maintenu jusqu’à 1min45 du buzzer final… C’est gagné normalement on est d’accord ?

Eh beh non puisque les Spurs ont bien failli faire un énorme braquage dans les dernières secondes. Des rebonds offensifs de Julian Champagnie, à l’énorme tomar du Vic pour ramener les siens à 4 petits points, tout le Texas était en feu. Et alors que Dylan Harper avait ramené les Éperons à une possession sur une horrible remise en jeu d’Anthony Edwards, Mitch Johnson décide de ne pas prendre temps-mort et de laisser sa clique se débrouiller avec 6 secondes à jouer.

Ça aurait pu payer mais le dernier tir de la partie atterrit dans les mains de Julian Champagnie, shoot à 3-points pour la gagne… manqué. Pari perdant pour le coach de San Antonio.

JULIAN CHAMPAGNIE A RATÉ LE TIR POUR LA GAGNE !!! 😱 pic.twitter.com/pzH0arJfbe

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Les hommes du Minnesota se sortent donc miraculés de ce Game 1 qu’ils avaient en main, mais l’essentiel est assuré. Les Loups mènent 1-0 et surprennent une nouvelle fois la planète NBA par leur acharnement à toute épreuve. De retour de blessure, Anthony Edwards finit la rencontre avec 18 points plus qu’honorables !

Pour les Spurs, il va falloir se ressaisir dès le Game 2, rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h30 du matin, pour découvrir la réponse des Éperons !