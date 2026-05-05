Depuis l’élimination prématurée des Rockets au premier tour des Playoffs, l’affaire du burner account de Kevin Durant en février dernier est sans surprise revenue sur le devant de la scène. Est-ce du « réchauffé » pour faire du mauvais buzz, ou un vrai élément perturbateur dans la saison de Houston ? On penche plutôt vers la deuxième option.

Dans le jargon, on parle des « KD Files ».

En plein All-Star Weekend, une grosse polémique avait entouré Kevin Durant, qui aurait critiqué certains de ses coéquipiers de Houston à travers un faux compte X. Alperen Sengun d’abord : « le franchise player ne sait ni défendre ni shooter ». Jabari Smith Jr. ensuite : « Je ne peux pas compter sur Jabari pour marquer un p*tain de panier ou faire un stop ».

Dès la reprise de la saison régulière, Kevin Durant avait refusé de s’expliquer publiquement sur cet épisode, et ses coéquipiers ne s’étaient pas non plus exprimés devant la presse, préférant garder l’affaire en privé. En interne par contre, il y a eu une discussion si l’on en croit les sources d’ESPN.

« Selon des sources de l’équipe, l’équipe (les Rockets) a pris ces publications au sérieux et a agi en partant du principe que Durant y était au moins associé. À leur retour du All-Star Game, Durant a abordé la situation avec ses coéquipiers lors d’un échange que ces sources ont qualifié de ‘discussion d’équipe plutôt que de réunion’. D’après ces mêmes sources, Durant s’est exprimé suffisamment pour que la discussion s’oriente vers d’autres problèmes qui couvaient au sein de l’équipe depuis le début de la saison. »

Une simple discussion et tout le monde passe à autre chose ? C’est en tout cas ce que les Rockets laissent entendre. Une source de l’équipe a même ajouté : « Personne n’a pris ça sérieux. Les gars dont [il] a parlé ne sont pas sensibles à ce qu’on dit d’eux sur Internet. »

Si vous voulez notre avis, la dynamique est un peu plus complexe que ça.

Je viens de lire le dernier papier de @sam_amick sur les Rockets. Voici ce qu’il a écrit sur l’histoire du burner account de Kevin Durant :

« Plusieurs sources proches des joueurs des Rockets ont indiqué que cette affaire avait constitué une distraction importante, qui n’a jamais… pic.twitter.com/cUsgFjBYjF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Sam Amick, un autre insider bien informé qui bosse pour The Athletic, a quant à lui qualifié l’épisode du burner account comme une « distraction importante », qui n’a « jamais été résolue en interne ». Tim MacMahon d’ESPN, lui, a déclaré que cette affaire avait contribué aux montagnes russes émotionnelles accompagnant la première saison de Durant à Houston.

Comment pourrait-il en être autrement ?

Si l’on se met dans la peau d’un Sengun ou d’un Smith Jr., difficile de faire comme si de rien n’était quand vous soupçonnez un coéquipier – accessoirement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA et vétéran de la ligue – de vous avoir critiqué via un compte caché sur X. Cela ne peut que laisser des traces, quoi qu’on en dise.

Dans un tel contexte, les blessures de Fred VanVleet et Steven Adams (deux leaders de vestiaire) n’ont pas aidé. Leur absence s’est clairement ressentie sur les parquets et a exacerbé les turbulences que l’équipe a traversées. Le forfait de FVV a notamment montré les grosses limites de Houston en matière de playmaking et d’organisation de jeu, surtout lors des fins de match serrées, contribuant à la frustration que Kevin Durant a pu ressentir au cours de la saison.

Kevin Durant’s « moodiness » wore on the Rockets’ young players throughout the season, per @BannedMacMahon/@ramonashelburne (https://t.co/4N1wYxIPLX).

Durant’s alleged burner account also ruffled some feathers internally. pic.twitter.com/dzTekihNnP

— Evan Sidery (@esidery) May 4, 2026

L’affaire du burner account n’est évidemment pas LA raison de l’échec de Houston en Playoffs. La blessure de Durant (en plus de VanVleet et Adams) face aux Lakers a montré les difficultés offensives du groupe actuel, ainsi que l’inexpérience de certains joueurs sur la grande scène. Mais il est clair que l’épisode de février dernier n’a pas aidé à nourrir les bonnes vibes, même si les Rockets assurent que c’est de l’histoire ancienne.

La saison désormais terminée, on peut légitimement se demander si de gros changements sont à venir à Houston. Kevin Durant reste une pièce essentielle du projet d’après les derniers bruits de couloir, et les Rockets pourraient essayer de recruter une nouvelle star cet été. Néanmoins, dans leur quête de titre, les Fusées vont avant tout devoir retrouver une cohésion qui a parfois fait défaut cette saison.