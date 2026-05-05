Cette nuit, Rudy Gobert et Victor Wembanyama se sont affrontés pour la toute première fois en Playoffs. Un nouveau chapitre dans leur relation qui a commencé quand Wemby n’avait que 13 ans. Rudy raconte.

Il n’a pas fallu attendre très longtemps cette nuit pour comprendre que la série Spurs – Wolves aurait un fort accent français : contre de Wemby dès la première possession de Minnesota, block de Rudy sur la possession suivante, puis deuxième bâche de Victor dans la foulée !

La séquence en vidéo ! 😍pic.twitter.com/APooUdAwap https://t.co/3wmRhvDVNe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

Au final, c’est bien Rudy Gobert qui a eu le dernier mot, les Wolves s’imposant 104-102 après avoir mené la vie dure à Victor, historique sur le plan défensif mais en galère en attaque.

Cette victoire doit forcément avoir une saveur particulière pour le pivot bleu-blanc-rouge de Minnesota, mentor de longue date de Victor. Gobert se souvient de leur première rencontre : Wemby n’était qu’un ado, et lui évoluait encore au Utah Jazz à l’époque.

« Il avait 13 ans. J’animais un événement pour des gamins lors d’un tournoi de basket, et je me souviens que c’est Jérémy (Medjana), l’un de nos agents, qui l’avait amené… J’ai vu sa mère et son père, et j’ai remarqué à quel point sa mère était grande. Je me suis dit : ‘Ce gamin va devenir vraiment très grand’ (se marre). »

Très grand, Victor Wembanyama l’est devenu, autant par la taille que par la dimension qu’il a prise en NBA. L’Alien a raflé – deux ans après Rudy – le titre de Défenseur de l’Année cette saison, tout en s’imposant parmi les candidats MVP de la Ligue. De quoi devenir potentiellement le futur visage de la NBA.

« Je suis vraiment fier de lui. Je suis hyper excité de voir sa progression. Son travail porte ses fruits. Outre son talent, c’est quelqu’un qui est vraiment unique, dans son âme et son esprit. Ce n’est pas un hasard s’il connaît un tel succès. » – Rudy Gobert

Clairement, Rudy Gobert a joué un rôle dans ce succès. Un rôle de mentor, une inspiration pour Victor. Quand ce dernier a commencé à franchir les échelons du côté de Nanterre, Rudy était là pour l’accompagner dans son ascension : conseils, exemplarité, professionnalisme, toutes ces choses qui aident un gamin – aussi exceptionnel soit-il – à progresser plus vite et à suivre le bon chemin.

« Il a beaucoup compté, en tant que modèle. Il m’a inspiré sur beaucoup de choses. Je pense que beaucoup d’intérieurs devraient s’inspirer de lui sur sa manière de prendre soin de son corps. » – Victor Wembanyama

Comme un symbole, Rudy Gobert était sur la vidéo qui a fait exploser la hype Wembanyama quand ce dernier n’avait que 16 ans. Un deux-contre-deux avec d’un côté les jeunots Wemby et Max Raynaud, et de l’autre les expérimentés Rudy Gobert et Vincent Poirier.

La suite, vous la connaissez.

Wemby est revenu sur sa vidéo virale avec Rudy Gobert, quand il avait 16 ans :

« C’était fun, on avait fait de la muscu juste après, j’ai pu voir sa manière de travailler. On était avec Max Raynaud et Vincent Poirier. C’était un grand moment. »pic.twitter.com/f4zb6GLXeN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

Aujourd’hui, après plusieurs affrontements en NBA et une grande aventure olympique vécue ensemble lors de Paris 2024, Rudy Gobert et Victor Wembanyama se retrouvent sur la plus grande scène, avec en jeu une place en Finales de Conférence. Ni l’un ni l’autre ne va faire le moindre cadeau. Mais peu importe le grand vainqueur, au final c’est surtout la France qui gagne.

« C’est formidable pour le basket français : une jeune superstar qui affronte un joueur qui a de l’expérience. Tous les jeunes qui regardent en France. C’est incroyable… Quand on est gamin et qu’on regarde la NBA, on rêve de ce moment-là. Je suis impatient de l’affronter, ça va être une sacrée bataille. » – Rudy Gobert

Sources déclarations : conférence de presse Wolves / Spurs