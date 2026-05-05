Victor Wembanyama : « Je n’ai pas fait un bon match, je dois être meilleur »

Auteur d’un match défensif remarquable sur le plan statistique, Victor Wembanyama n’a pas vraiment brillé de l’autre côté du terrain. Seulement 11 points à 5/17 au tir, une performance loin du statut de superstar que l’intérieur tricolore possède. Sans détour, il revient sur cette erreur de parcours en conférence de presse et explique qu’il faudra revenir dans une bien meilleure forme pour espérer gagner, ce mercredi.

Il n’a pas été à la hauteur de l’événement, du moins sur le plan offensif. On peut bien évidemment s’adonner aux grandes envolées lyriques devant les douze (!) contres de Victor Wembanyama, qui le mérite assurément pour cette prestation historique, on choisira tout de même faire preuve d’une certaine nuance dans la performance au global, car l’Alien n’a pas vraiment été cosmique dans le reste du jeu.

11 points, 5/17 au tir pour Wemby. On ne tape pour autant sur un seul homme : De’Aaron Fox (10 points, 5/14) est également concerné – en tant que joueur venu pour disputer précisément ces moments – par la panne d’essence en attaque. Une pénurie offensive qui place déjà les Spurs dans une situation défavorable. Et Victor Wembanyama l’admet volontiers : les Spurs, à commencer par lui, n’ont pas été au niveau.

Wemby a pris ses responsabilités après la défaite des Spurs, notamment sur la fin de match :

« Cela commence par moi. Bien sûr j’ai pas fait un bon match. Je dois être meilleur. Les choses auraient été différentes si les leaders offensifs de l’équipe avaient été meilleurs. » pic.twitter.com/t1qLZzQgkV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

Dans la dépense, l’Alien explique aussi avoir mal géré ses efforts et gaspillé trop de forces dans des actions trop peu efficientes au niveau collectif. Au Game 2, il faudra trouver un bien meilleur équilibre dans l’enchaînement d’actions pour tirer le groupe vers le haut.

Victor Wembanyama s’est exprimé sur ses galères offensives dans le Game 1 :

« La première chose, c’est mettre des shoots. J’ai dépensé beaucoup d’énergie en défense mais en attaque, j’ai dépensé trop d’énergie pour des choses qui n’ont pas vraiment aidé notre équipe. […] Je… pic.twitter.com/3nsTSPZGgs

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La marge passe aussi par Mitch Johnson, qui a expliqué ne pas avoir pris de temps mort sur l’ultime possession car il pensait que les Wolves n’étaient pas bien organisés sur leur repli. La défaite au bout du match invalide ce choix (bien qu’il faille être honnête, on aurait probablement félicité une telle décision si les Spurs avaient gagné).

Un temps mort aurait sans doute permis, quelque soit l’issue, d’établir des priorités dans le choix du tireur. Et ceci n’est absolument pas un manque de respect pour Julian Champagnie, qui a d’ailleurs été plutôt correct dans sa prestation offensive globale (17 points, 7/12 au tir). L’heure n’est absolument pas au désarroi mais à l’analyse, pour vite revenir avec des intentions nouvelles et plus appliquées dans un Game 2 déjà pas loin d’être crucial.

Victor Wembanyama sur la capacité des Spurs à répondre après la défaite du Game 1 :

« Nous sommes toujours très confiants. Nous avons 48 heures pour voir ce que nous pouvons améliorer, et je suis convaincu que nous y parviendrons. J’ai confiance en nous. » pic.twitter.com/1Q03URPCVL

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