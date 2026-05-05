NBA Playoffs – Pistons vs Cavaliers : les pronostics de la rédaction

C’est l’heure des demi-finales ! Une grosse série opposera les Detroit Pistons aux Cleveland Cavaliers. Les membres de la rédaction de TrashTalk ont rendu leurs pronostics, avez-vous les mêmes ?

Par ici la preview de la série, signée par la rédaction TrashTalk !

Nico M.

Ni les Pistons ni les Cavaliers n’ont convaincu au premier tour des Playoffs, les deux équipes ayant besoin de sept matchs pour se qualifier. Detroit a montré de grosses limites offensives tandis que Cleveland a galéré contre l’impact défensif et athlétique des Raptors. C’est donc en toute logique que je vois une nouvelle série en sept. Les Pistons seront portés par Cade Cunningham mais vont encore souffrir à travers leur manque de spacing et de création offensive. Côté Cavs, je les vois une nouvelle fois être bousculés par la défense d’en face. Ce qui va faire la différence ? Peut-être le surplus d’expérience à Cleveland. Je vois la bande de Donovan Mitchell prendre le Game 7 à Detroit pour décrocher la première finale de conférence de l’ère post-LeBron. Pistons 3, Cavs 4.

Pour le pronostic Pistons – Cavaliers : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 6,30.*

Robin

La seule série de ces demi-finales de Conférence où le nombre de points sera plus élevé que le nombre de téléspectateurs. Et pourtant, le combat tactique et physique de cette série pourrait bien être passionnant à suivre entre deux équipes qui ont vécu des premiers tours relativement similaires. Dur de dégager un favori, mais j’ai simplement l’impression que les Cavaliers ont des armes plus variées en attaque. Si Jarrett Allen peut carry un Game 7, « anything is possible ». Pistons 2, Cavaliers 4.

Pour le pronostic Pistons – Cavaliers : 2-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,10.*

Tim

Deux équipes qui sont loin d’avoir rassuré au premier tour, pourtant j’ai l’impression que les Cavs peuvent aborder cette demi-finale en étant plus sereins. Mettez ça sur le compte de mon fanatisme pour la franchise de l’Ohio peut-être mais je pense que l’attaque de Cleveland aura plus de facilité à s’offrir des mismatchs que contre Toronto et ses profils ultras polyvalents. En défense, Dean Wade propose un super taf sur Cade Cunningham depuis quelques saisons, et au vu des Playoffs du reste des Pistons, si Cade est un tant soit peu limité ça va devenir très compliqué pour Motor City. Je considère également que Kenny Atkinson est un meilleur coach que JB Bickerstaff (malgré sa saison en dents de scie)… et l’eau ça mouille. Dit comme ça on dirait que les Pistons n’ont aucune chance mais je les vois quand même se faufiler entre les maladresses de ces Cavaliers pour gratter quelques matchs. Pistons 2, Cavaliers 4.

Pour le pronostic Pistons – Cavaliers : 2-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,10.*

Jules

Oui, Detroit a l’avantage du terrain. Oui, Detroit a fait une meilleure saison régulière. Et oui, j’avais annoncé les Raptors vainqueurs face à ces Cavs. Mais ni les Pistons ni les Cavs ne m’ont rassuré lors du premier tour et je me dis que l’équipe qui a la plus grosse marge de progression, ce sont les Cavs. Avec Donovan Mitchell et James Harden dans le backcourt, plus Jarrett Allen et Evan Mobley sous le cercle, et si ces mecs jouent à leur vrai niveau… ça peut faire TRÈS mal. Parce que Cleveland, ce n’est pas l’attaque en bois (ou en brique) d’Orlando. Alors Cade Cunningham a été très grand, mais sans un Jalen Duren quinze fois meilleur, la série risque de basculer vers l’Ohio. Sur le papier et en termes de talent, je vois les Cavs favoris… mais vu que ça ne se jouera à rien et que les deux équipes sont capables de dingueries (en bien ou en mal), alors je vois un bon Game 7 des familles… Pistons 3, Cavaliers 4

Pour le pronostic Pistons – Cavaliers : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 6,30.*

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss