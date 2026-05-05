Contre toute attente, Anthony Edwards a joué le Game 1 de la série face aux Spurs cette nuit, aidant les Wolves à arracher une victoire seulement neuf jours après une hyperextension du genou. Une performance héroïque, saluée par tous ses coéquipiers.

Quand Anthony Edwards a vu son genou partir en vrille le 25 avril dernier, sur une réception après une tentative de contre, ça ne sentait pas bon du tout. Certes, les ligaments n’avaient pas été touchés, mais on parlait d’une absence de plusieurs semaines qui rendrait impossible sa participation au début de la prochaine série face aux Spurs.

Nous sommes aujourd’hui le 5 mai et non seulement Edwards a retrouvé les parquets, mais en plus les Wolves mènent 1-0 grâce à la contribution d’Ant-Man en sortie de banc (18 points en 25 minutes dont 11 dans le quatrième quart-temps).

« Je lui ai dit avant le match que c’était mon héros » a notamment déclaré le vétéran Mike Conley. « Pour tout ce qu’il s’est infligé afin de pouvoir jouer le Game 1. Personne ne pensait qu’il allait pouvoir jouer. Cela montre sa passion pour le jeu et à quel point il se donne pour ses coéquipiers. »

Même son de cloche chez le coach Chris Finch :

Chris Finch admiratif de son franchise player :

« Anthony Edwards a été exceptionnel, vraiment très bon, j’avais oublié, à quel point il était bon ! »pic.twitter.com/K33MPJ4eZv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

Anthony Edwards a une nouvelle fois fait honneur à son surnom de « Wolverine ». Annoncé « incertain » – à la surprise générale – la veille du match, Ant-Man a déjoué tous les pronos en revenant dans un temps record. Il s’était à peine entraîné, de façon très légère et sans contact, avant de se replonger dans l’intensité d’un match de Playoffs.

La suite fait partie de l’histoire.

« I’m back ! », a balancé Edwards au banc des Spurs après avoir réussi ses premiers shoots dans le premier quart-temps. Et dans le dernier, il a donné le coup de boost nécessaire aux Wolves pour leur permettre d’arracher le Game 1. S’il s’est dit « déçu » de sa fin de match pour avoir « laissé des rebonds offensifs et perdu le ballon », difficile de ne pas saluer l’effort exceptionnel d’Edwards au vu du contexte. Encore une fois, il a montré qu’il ne fallait jamais l’enterrer.

« Je pense que j’ai le meilleur kiné du monde (David Hines), il m’a beaucoup fait bosser et m’a préparé (pour ce match). Je me sentais bien, je ne me sens pas du tout limité au niveau des minutes, je suis prêt à faire tout ce dont le coach a besoin. » – Anthony Edwards

On verra comment les genoux d’Edwards vont répondre après cette performance héroïque au Game 1. On rappelle qu’en plus de son hyperextension au genou gauche, Ant-Man doit aussi faire avec des douleurs au genou droit (syndrome fémoro-patellaire). On peut donc s’attendre à ce qu’il soit encore limité physiquement lors des échéances à venir.

Mais cette première victoire à San Antonio, personne ne pourra l’enlever aux Wolves. Sous l’impulsion d’Edwards, ils viennent de mettre un gros coup de pression sur la bande de Victor Wembanyama. Et alors qu’on ne donnait pas cher de la peau des Loups avant la série, ces derniers ont plus que jamais les crocs.

Anthony Edwards…

On connaît tous les qualités athlétiques du garçon, le talent offensif, les grosses déclas dans la presse, son attitude désinvolte…

Mais derrière le personnage, il y a surtout un mec à l’éthique de travail exemplaire, prêt à tout donner pour ses copains, et… pic.twitter.com/vrb8zuQ09q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026