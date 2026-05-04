Anthony Edwards pourrait jouer le Game 1 face aux Spurs !

Victime d’une hyperextension du genou lors de la série précédente face aux Nuggets, Anthony Edwards semblait destiné à manquer les premiers matchs de la demi-finale de conférence face aux Spurs. Mais Ant-Man pourrait revenir dès… ce soir !

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe hier, lors du Game 7 entre les Pistons et le Magic : sur l’injury report des Wolves, Anthony Edwards a été listé « questionnable » (« incertain ») pour le Game 1 de la série à San Antonio ce lundi. Traduction : il y a une chance qu’il joue la rencontre.

Une nouvelle d’autant plus surprenante que l’insider Shams Charania (ESPN) avait annoncé une heure avant qu’Edwards reviendrait potentiellement pour le Game 3 ou le Game 4 de la série.

WHAT ?!?!

Anthony Edwards est listé « questionable » pour le Game 1 face aux Spurs demain ! https://t.co/Y5LavmNAw7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026

Pour rappel, au moment de la blessure d’Edwards le 25 avril dernier, son absence se comptait en semaines. Revenir d’une hyperextension du genou, ça prend du temps, surtout quand on doit faire aussi avec des douleurs à l’autre genou (syndrome fémoro-patellaire), comme c’est le cas pour Ant. Mais seulement dix jours après, Edwards semble donc envisager un retour express.

D’après les dernières news du Minnesota Star Tribune, Anthony Edwards a été autorisé à reprendre les activités basket et a participé à une partie de l’entraînement des Wolves hier. Des signaux positifs concernant la superstar, surnommée « Wolverine » pour sa capacité à affronter les douleurs et sa capacité à guérir en un temps record. Si Ant revient dès ce soir, cela rappellera l’épisode Giannis Antetokounmpo en 2021, lui qui était revenu pour le Game 1 des Finales NBA après avoir été victime d’une blessure similaire huit jours avant (il n’avait manqué que deux matchs).

Bien sûr, créer de l’incertitude autour de leur meilleur joueur peut aussi être un coup de bluff des Wolves pour déstabiliser les Spurs dans leur plan de jeu, mais on sait à quel point Ant pousse pour revenir le plus vite possible. On devrait en savoir plus sur le statut d’Edwards après le shootaround des Wolves ce lundi, et au fur et à mesure qu’on s’approche du match (3h30 cette nuit).

Sachez qu’Ayo Dosunmu (Wolves, mollet) et Carter Bryant (Spurs, pied) sont également incertains pour le Game 1.