Playoffs NBA – preview Thunder vs Lakers : Los Angeles face à un immense défi

Après avoir dominé les Rockets sans Luka Doncic et avec un Austin Reaves en rodage, les Lakers s’attaquent désormais à l’immense Thunder. Une série dans laquelle l’erreur n’est pas permise, et où il faudra que tout Los Angeles joue le meilleur basket de sa vie pour (peut-être) s’en sortir.

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

13 novembre : Thunder – Lakers : 121-92

– Lakers : 121-92 9 février : Lakers – Thunder : 110-119

: 110-119 3 avril : Thunder – Lakers : 96-139

– Lakers : 96-139 8 avril : Lakers – Thunder : 87-123

Un sweep en régulière qui raconte déjà (quasiment) toute l’histoire..? Le Thunder est une marche au dessus des Lakers lorsqu’ils sont au complet. Imaginez si les Angelinos doivent en plus faire sans leur meilleur attaquant. Trop de densité extérieure, trop de densité intérieure, trop de tout. Les Lakers ont subi la dure loi d’OKC, celle qui vous fait ramasser entre 15 et 30 points d’écart quelques soient les circonstances. Pas grand chose d’autre à dire, si ce n’est qu’il faudra être inventif et surtout à un niveau énorme de basket pour espérer lutter.

Les scores en saison régulière entre OKC et Lakers :

– Thunder – Lakers : 121-92

– Thunder – Lakers : 119-110

– Thunder – Lakers : 139-96

– Thunder – Lakers : 123-87

La VIOLENCE 😮😮 https://t.co/bXu8yYkiSY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Les Lakers condamnés à l’exploit d’une vie ?

Le Thunder est au repos depuis une semaine, et prêt à revenir en découdre d’entrée dans une salle qui est l’une des plus chaudes de la ligue en termes d’ambiance. Si cela ne va pas non plus leur permettre d’être à 100% d’intensité dès la première seconde, ce sera assurément une contrainte de plus à gérer pour des Lakers loin d’être favoris.

Qu’on se le dise : si Los Angeles ne profite pas directement du temps durant lequel le Thunder va se remettre en jambes, alors il n’y a rien n’a espérer de cette série. Tout dans l’équipe d’OKC est – sur le papier – au-dessus des Lakers. Mark Daigneault est expérimenté, maîtrise son groupe sur le bout des doigts. S’il faut contenir Austin Reaves ? Luguentz Dort, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Isaiah Joe. S’il faut contenir LeBron James ? Alex Caruso est là, sans compter sur la présence du double rideau Isaiah Hartenstein – Chet Holmgren dans la peinture. Un ENFER !

Et de l’autre côté, les Lakers auront fort à faire en défendant non seulement les joueurs cités avant, mais également et surtout le MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander. Un attaquant de génie qui n’hésitera pas à profiter des espaces qu’on lui laisse, même s’ils sont minuscules. Si Luka Doncic ne revient pas à ce tour, Los Angeles n’aura pas la puissance offensive pour lutter non plus. À moins de retrouver le LeBron James de 2007, face aux Pistons. Il a 41 ans mais il en fait 24, donc sait-on jamais…

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : (à Oklahoma City) 2h30, nuit du mardi 5 au mercredi 6 mai

Game 2 : (à Oklahoma City) 3h30, nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai

Game 3 : (à Los Angeles) 2h30, nuit de samedi 9 à dimanche 10 mai

Game 4 : (à Los Angeles) 2h30, nuit de lundi 11 à mardi 12 mai

Game 5* : (à Oklahoma City) nuit du mercredi 13 au jeudi 14 mai

Game 6* : (à Los Angeles) nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai

Game 7* : (à Oklahoma City) nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai

*si nécessaire